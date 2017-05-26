Эксперты обсудят качество образования на конференции ООН Education#inFocus

С 20 по 23 июня 2017 года в Отделении ООН в Женеве (Швейцария) пройдет крупнейшее событие в сфере инновационных подходов к образовательным программам для детей и молодежи — международная конференция Education#inFocus, сообщается в пресс-релизе национальной ассоциации развития образования "Тетрадка дружбы".

В мероприятии примут участие более 40 ведущих российских и зарубежных экспертов, представителей профильных органов власти, международных и национальных центров развития социальных инноваций, образовательных учреждений, бизнес-компаний, некоммерческих организаций и фондов, СМИ, а также государственные и общественные деятели из 30 зарубежных государств и 20 регионов России.

Участники конференции смогут узнать последние мировые тренды и инновации в области образования, обменяться опытом, изучить лучшие практики и представить свои проекты на уровне Организации Объединенных Наций.

Главные тематические площадки конференции Education#inFocus будут посвящены вопросам доступности образования, инклюзии, инновационным подходам в образовании и воспитании, профориентации, а также досуговой деятельности детей и молодежи.

В рамках Education#inFocus состоится уникальное событие: впервые на площадке ООН дети из разных точек планеты представят свои идеи по преобразованию нашего мира на круглом столе "Детские социокультурные инициативы — за мир во всем мире".