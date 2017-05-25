Дворкович: вузам выделят по 30 млн рублей на научные разработки студентов

КАЗАНЬ, 25 мая — РИА Новости. Правительство выделит в текущем году по 30 млн рублей ряду вузов для поддержки научных разработок студентов, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович на встрече главы правительства РФ Дмитрия Медведева со студентами Приволжского федерального университета.

В ходе встречи одна из студенток представила Медведеву проект по выпуску устройства, определяющего психоэмоциональное состояние водителя автотранспорта. Но при этом студенты обратили внимание на то, что вуз не может профинансировать их командировки на промышленные выставки, где они могли бы представить разработку заинтересованным компаниям. Медведев предложил прокомментировать эту тему вице-премьеру Дворковичу.

"Из нескольких пилотных программ поддержки технологичного предпринимательства каждый ВУЗ получит примерно по 30 млн рублей и сможет выбрать, что именно поддерживать — либо поездки (студентов на выставки и конференции), либо гранты давать",- сказал Дворкович.

Медведев уточнил, что Минобрнауки необходимо принять ряд решений, которые позволят вузам финансировать такие командировки студентов и избежать при этом отнесения таких расходов к категории неэффективных.

"Нужно все-таки договариваться с (потенциальными) работодателями, которые способны иногда такие расходы (по командировкам) на себя взять", — считает Медведев. "Но если это в чистом виде пока еще экспериментальная стадия, пока нет партнерских фирм, давайте подумаем, каким образом упростить оформление такого рода командировок с тем, чтобы руководство университетов не упрекали в неэффективном расходовании средств",- сказал премьер.