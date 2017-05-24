В столичной школе появились технологии виртуальной реальности

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В столичной школе № 627 запустили пилотный проект по использованию технологии виртуальной и дополненной реальности в обучении. Образовательное учреждение получило более 30 комплектов оборудования для уроков физики и биологии. Сообщает сайт mos.ru.

При выполнении виртуальных лабораторных работ на уроках физики учащиеся пользуются приборами, которые невозможно воспроизвести вживую из-за масштаба или их специфики, например счетчиком Гейгера, чтобы измерить радиоактивное излучение урана. Брать необходимые приборы можно с помощью курсора. Кроме того, взаимодействие с ними происходит путем поворота головы и использования элементов управления на шлеме. Ученики также могут "завести" двигатель внутреннего сгорания и наблюдать за его действием в разрезе.

"Важная задача учителя — сделать обучение увлекательным и интерактивным. Технологии виртуальной реальности помогают решить эту задачу. Однако речь идет только о первом опыте: и содержание курса, и механизм будут дорабатываться с помощью педагогов", — рассказал руководитель направления "Электронное образование" Департамента информационных технологий Светлана Романова.

Сейчас в столице работает проект "Московская электронная школа". Новейшим оборудованием уже оснастили шесть столичных школ. На уроках там используют интерактивные панели, ноутбуки и планшеты. Во всех кабинетах есть Wi-Fi. До конца 2018 года в проект войдут все школы города. В целом учителя создали около 23 тысяч интерактивных сценариев уроков, в общем доступе находится почти семь тысяч.