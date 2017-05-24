Слушания о ресурсах развития образования и науки прошли в Госдуме

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Парламентские слушания "Ресурсы развития образования и науки: образовательные и просветительские проекты кино, телевидения, СМИ, организаций культуры" прошли во вторник, 23 мая, в Государственной Думе РФ.

Член правления Российского книжного союза, президент группы компаний "Эксмо-АСТ" Олег Новиков подверг сомнению стереотип о том, что книги в бумажном формате сегодня не востребованы, а молодежь читает гаджеты. Спикер привел в пример пилотный проект по созданию современных информационно-библиотечных центров, реализованный Минобрнауки РФ в 2016 году. В нем приняли участие 22 региона, 1800 школ, 150 тысяч учеников.

За это время, по его словам, школьные библиотеки были оснащены современным оборудованием. Подростки прочитали "более 250 тысяч книг обязательной и внешкольной программы, а также современных авторов, формирующих чувство патриотизма и гордости за нашу страну".

Если на старте проекта школьники осваивали до 7 тысяч произведений в неделю, то к концу года данный показатель достиг 25 тысяч. По мнению спикера, "эти данные свидетельствуют, о том, что интерес к современной и классической литературе в детской среде не утрачен". В этой связи он предложил подумать о развитии пилотного проекта "в постоянно действующую программу для всех школ страны".

Продолжая тему, глава комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева отметила, что на самом деле "школьные библиотеки сводятся на нет", их превращают в пункты по выдаче учебников. В то же время депутат уверена, что детям они нужны в качестве культурно-досуговых образовательных центров, где можно провести "и диспут, и пресс-конференцию, и организовать кинопросмотр".

В свою очередь председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов проинформировал, что в парках Подмосковья, которых сейчас насчитывается около 80, открываются летние читальные залы. Наряду с всесезонными уличными библиотеками летние залы пользуются, по его словам, "постоянным спросом и у детей, и у старших подростков".

Советник министра культуры РФ Вадим Ваньков заострил внимание на одном из самых мощных просветительских ресурсов рунета – портале "Культура. РФ".

"В 2016 году портал посетило более шести миллионов человек, а число его подписчиков в социальных сетях превысило 600 тысяч, продолжая ежедневно увеличиваться", – отметил спикер. Он сообщил, что в рамках проекта сегодня можно пройтись по залам 87 виртуальных музеев, от "Третьяковки" до Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Видеобанк ресурса насчитывает 750 лекций, включая мастер-классы деятелей культуры, занимательные лекции для школьников из цикла "Очевидное-невероятное". Любители отечественного кинематографа могут проверить свои познания в этой области, ответив на вопросы теста.

"В ночь музеев, 20 мая, стартовало наше приложение "Артефакт", благодаря которому каждый пользователь с мобильного устройства может узнать много нового о произведении искусства в режиме дополненной реальности", – добавил участник слушаний.