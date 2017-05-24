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Образование

Слушания о ресурсах развития образования и науки прошли в Госдуме

11:2524.05.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФЗдание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Парламентские слушания "Ресурсы развития образования и науки: образовательные и просветительские проекты кино, телевидения, СМИ, организаций культуры" прошли во вторник, 23 мая, в Государственной Думе РФ. 

Член правления Российского книжного союза, президент группы компаний "Эксмо-АСТ" Олег Новиков подверг сомнению стереотип о том, что книги в бумажном формате сегодня не востребованы, а молодежь читает гаджеты. Спикер привел в пример пилотный проект по созданию современных информационно-библиотечных центров, реализованный Минобрнауки РФ в 2016 году. В нем приняли участие 22 региона, 1800 школ, 150 тысяч учеников. 

Участники ЕГЭ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В 2018 году могут ввести новый ЕГЭ по литературе
За это время, по его словам, школьные библиотеки были оснащены современным оборудованием. Подростки прочитали "более 250 тысяч книг обязательной и внешкольной программы, а также современных авторов, формирующих чувство патриотизма и гордости за нашу страну".  

Если на старте проекта школьники осваивали до 7 тысяч произведений в неделю, то к концу года данный показатель достиг 25 тысяч. По мнению спикера, "эти данные свидетельствуют, о том, что интерес к современной и классической литературе в детской среде не утрачен". В этой связи он предложил подумать о развитии пилотного проекта "в постоянно действующую программу для всех школ страны".  

Продолжая тему, глава комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева отметила, что на самом деле "школьные библиотеки сводятся на нет", их превращают в пункты по выдаче учебников. В то же время депутат уверена, что детям они нужны в качестве культурно-досуговых образовательных центров, где можно провести "и диспут, и пресс-конференцию, и организовать кинопросмотр". 

В свою очередь председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов проинформировал, что в парках Подмосковья, которых сейчас насчитывается около 80, открываются летние читальные залы. Наряду с всесезонными уличными библиотеками летние залы пользуются, по его словам, "постоянным спросом и у детей, и у старших подростков".  

Советник министра культуры РФ Вадим Ваньков заострил внимание на одном из самых мощных просветительских ресурсов рунета – портале "Культура. РФ".   

Посетительница на выставке Искусство двадцатого века во время международной акции Ночь музеев в Третьяковской галерее. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В Москве более 520 тысяч человек поучаствовали в акции "Ночь в музее"
"В 2016 году портал посетило более шести миллионов человек, а число его подписчиков в социальных сетях превысило 600 тысяч, продолжая ежедневно увеличиваться", – отметил спикер. Он сообщил, что в рамках проекта сегодня можно пройтись по залам 87 виртуальных музеев, от "Третьяковки" до Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Видеобанк ресурса насчитывает 750 лекций, включая мастер-классы деятелей культуры, занимательные лекции для школьников из цикла "Очевидное-невероятное". Любители отечественного кинематографа могут проверить свои познания в этой области, ответив на вопросы теста.  

"В ночь музеев, 20 мая, стартовало наше приложение "Артефакт", благодаря которому каждый пользователь с мобильного устройства может узнать много нового о произведении искусства в режиме дополненной реальности", – добавил участник слушаний. 

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