Московские и петербургские школьники сразились за кубок по робототехнике

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Москве состоялся Турнир двух столиц по робототехнике среди школьников. Обогнать соперников, перебросить мост и взобраться на гору — роботы, собранные участниками, без труда могут сделать это и многое другое, сообщает mos.ru.

В школе №1329 в Тропарёво-Никулине, несмотря на выходной день, оживленно: школьники настраивают и проверяют готовность своих необычных подопечных. В борьбе за кубок чемпионов здесь сразятся роботы.

Участники борются за победу в двух возрастных категориях: младшей (10-14 лет) и старшей (14-18 лет). Одно и то же задание выполняют одновременно несколько роботов. Они не только преодолевают препятствия, но и соревнуются между собой на скорость, точность, полноту и качество выполнения задач.

"Царь горы" и "Мосты": как победить соперников

В Москву на турнир приехала команда из Санкт-Петербурга. Все участники привезли с собой свою главную гордость — роботов из конструктора с проводами, датчиками и индикаторами. Создавать их помогали тренеры: учителя, педагоги дополнительного образования и родители, интересующиеся робототехникой.

На игровом поле, где расположился выпуклый многогранник для задания "Царь горы", младшие участники болеют за своих роботов. Строго по черной линии самодельные устройства должны забраться на вершину и столкнуть с нее соперников. За соблюдением правил следят судьи.

"Задание хорошее и очень интересное, — считает семиклассник Даниил Степанов из Санкт-Петербурга. — Собирать роботов помогал тренер и преподаватель по программированию. Первого робота делали месяц, а второго, уже с металлическими запчастями, чтобы не отваливалось дно, собрали за несколько дней".

На столах соорудили конструкцию для задания "Мосты", оно тоже предназначено для ребят в возрасте от 10 до 14 лет. Их роботы перебрасывают мост через воображаемую реку. С первого раза это получается не у всех: неожиданно один из роботов, достойно справившись с первой половиной задания, "падает в пропасть". Тогда участник, немного огорчённый, перенастраивает его и повторяет попытку, но за это судьи снимают баллы.

"Гонки" и "Качели": что умеют старшеклассники

Школьники постарше — от 14 до 18 лет — определяют лучших роботов в двух других состязаниях. Площадки для обеих возрастных категорий находятся на одном этаже.

Для задания "Гонки" собрана трасса "Формулы-1", только ездят по ней не гоночные машины. Роботы должны проехать наибольшее количество кругов по чёрной линии за ограниченное время. Но без казусов тоже не обходится: один робот внезапно останавливается, другой начинает кружить на месте, не понимая, куда ему ехать. Эти технические моменты понятны и объяснимы — каждый робот оборудован датчиками, которые видят и свой путь, и препятствия. Сбои тоже случаются.

А юные техники учатся на своих ошибках. Например, участница петербургской команды Екатерина Ластухина рассказала, что робота для гонок Сему ей пришлось переделывать три раза — бывало, что датчики оказывались слишком близко друг к другу, из-за этого её подопечный мог уехать в другую сторону. Для задания "Гонки" собрана трасса "Формулы-1", только ездят по ней не гоночные машины. Роботы должны проехать наибольшее количество кругов по черной линии за ограниченное время. Но без казусов тоже не обходится: один робот внезапно останавливается, другой начинает кружить на месте, не понимая, куда ему ехать. Эти технические моменты понятны и объяснимы — каждый робот оборудован датчиками, которые видят и свой путь, и препятствия. Сбои тоже случаются.

На площадке "Качели" работают и помогают друг другу два робота. Их действия точны и просчитаны. Один поддерживает качели, пока по ним едет его "коллега". Он подъезжает к банке, стоящей почти у края, аккуратно берет ее и везет на другую сторону стола, на весы. И так несколько раз. Чем большую цифру покажут весы, тем больше очков заработает участник.

"Это третья или четвертая версия робота, мы постоянно придумывали что-то новое, — говорит восьмиклассник из Москвы Михаил Пашедко. — Этого робота собрали день назад всего за полчаса. До этого хотели, чтобы два робота работали синхронно, но это было бы сложнее, у нас не хватило времени. Подготовиться помогали учителя из кружка робототехники".

На каждое задание участникам отводится пять минут. Побеждают те, кто наберет больше баллов. В чём будут заключаться четыре задания, участникам рассказали ещё в марте, а вот содержание пятого — финального — они узнали только на самом турнире. В финал вошли элементы других упражнений.

От каждого города сформировали пять команд, им дали две попытки пройти эстафету. Затем баллы суммировали. В результате кубок уехал в Санкт-Петербург — школьники из Северной столицы обошли москвичей на четыре очка.

Оригинальный формат и бонусы для участников

Турнир двух столиц по робототехнике прошёл впервые. В дальнейшем его планируют проводить дважды в год — осенью в Санкт-Петербурге и весной в Москве. Как отметил один из организаторов заместитель директора школы № 439 "Инженерный лицей "Интеллект"" Александр Страхов, такой формат специально разработали методические комиссии Москвы и Санкт-Петербурга, раньше его нигде не применяли. Организатор также добавил, что именно в этих городах образовательная робототехника развивается наиболее активно.

"Основная задача, которую мы ставили перед собой, — создать такие условия, при которых дети, общаясь между собой и с тренерами, могли бы приобретать новые универсальные учебные знания в области, связанной с техническим инженерным творчеством", — сказал он.

И в Москве, и в Санкт-Петербурге проводили свои отборы для финала. Поучаствовать могли все желающие, главное условие — любовь к робототехнике.

Что касается призов, то за победу Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) не только начислит десять дополнительных баллов к результатам ЕГЭ, если школьник захочет туда поступить, но и будет выплачивать ежемесячную стипендию. В столице победители и участники турнира получат право на льготное поступление в Московский технологический университет (МИРЭА), им начислят дополнительные баллы к тем, которые они набрали по итогам Единого государственного экзамена.