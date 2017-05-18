В Уфе открылся II Форум вузов России и Азербайджана

УФА, 18 мая ‒ РИА Новости. Второй Форум вузов России и Азербайджана открылся в четверг, 18 мая, в Уфе. Мероприятие, организованное Ассоциацией Российско-Азербайджанских университетов, собрало на одной площадке представителей министерств образования двух стран, экспертов и ректоров вузов, входящих в ассоциацию.

Участники форума, который будет проходить до 19 мая, обсуждают вопросы, связанные с ролью университетов в развитии регионов. В рамках мероприятия состоится панельная дискуссия "Международное сотрудничество как ключевой фактор развития вузов". Кроме того, пройдет заседание ректоров, на котором планируется рассмотреть вопрос о включении в ассоциацию новых членов. Министр образования и науки РФ Ольга Васильева направила приветствие, в котором подчеркнула, что рост числа вузов ассоциации свидетельствует о плодотворном сотрудничестве между университетами двух стран.

Как отметил ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Рамиль Бахтизин, развитие двухсторонних связей в области высшего образования – важная часть общегуманитарного сотрудничества, направленного на улучшение международных отношений. "Подобные форумы дают возможность вместе оценить проделанную работу, "сверить часы" и наметить цели на будущее", ‒ подчеркнул ректор. При этом он выразил надежду, что по итогам форума ассоциация получит новые возможности для развития.

Ассоциация Российско-Азербайджанских университетов была создана в 2015 году в Баку. В ее состав вошли 32 вуза РФ и 12 вузов Азербайджана. Ассоциация осуществляет деятельность в области формирования и реализации совместных образовательных программ, организации дистанционных форм обучения, развития международной академической мобильности обучающихся и пр. Сопредседателями ассоциации являются Уфимский государственный нефтяной технический университет и Сумгаитский государственный университет.