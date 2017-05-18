Болотов: качество образования нужно оценивать независимо от органов власти

Система независимой оценки качества оказания услуг в социальной сфере начала формироваться в России в 2013 году. Она призвана дополнить разные формы государственного надзора и контроля. Однако, как рассказали участники Госсовета при Президенте РФ, который прошел 4 мая, на сегодняшний день эта система не заработала в необходимой мере. О том, что препятствует развитию независимой оценки качества, специальному корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Анне Курской рассказал президент Евразийской Ассоциации оценки качества образования Виктор Болотов.

- Виктор Александрович, как развивается сегодня независимая оценка качества образования в России?

— Идея создания независимой оценки качества образования в нашей стране высказывалась очень давно, некоторые упоминания о ней есть и в Законе об образовании. В области высшего образования эта идея начала развиваться с момента создания Ассоциации инженерного образования, которая стала проводить независимую оценку качества инженерных программ. Но в отношении учреждений общего и дошкольного образования такая работа не велась, она началась лишь несколько лет назад. На мой взгляд, с самого начала при ее проведении были допущены некоторые методологические ошибки, о которых говорили и участники Госсовета 4 мая.

- О каких ошибках идет речь?

— Первая ошибка состоит в том, что общественный орган, который занимается независимой оценкой качества образования, как правило, утверждается органом исполнительной власти, который курирует соответствующую сферу. Но, побойтесь Бога, если министерство утверждает орган, который занимается независимой оценкой, то в чем же тогда независимость? В него всегда можно включить "своих" людей. Об этом, кстати, говорили и на Госсовете: сегодня в состав управляющих общественных организаций входит масса чиновников, которых там не должно быть.

Вторая ошибка: несмотря на большое число рекомендаций по этому поводу, идеология проведения независимой оценки не была проработана, операциональные технологии не были доведены до уровня "делай раз – делай два – делай три". И поэтому сегодня каждый занимается оценкой "кто во что горазд".

- Есть и третья проблема независимой оценки?

— Да, и тоже очень серьезная. Она связана с кадровой, квалификационной и финансовой поддержкой, и, на мой взгляд, до сих пор не решена. К примеру, можно провести минимальную независимую оценку качества образования, если воспользоваться общедоступными данными с сайта Росстата или с сайтов образовательных учреждений и интерпретировать их по той или иной методологии. Но даже такая работа с независимой интерпретацией общедоступных данных нуждается в деньгах и в экспертах, которые умеют ее выполнять.

- А если потребуется дополнительная работа?

– Да, нередко независимая оценка качества требует не только работы с открытыми данными, но и, например, проведения социологических опросов, например, опросов удовлетворенности родителей, да и старшие подростки уже могут сказать свое мнение. А правильно организованные социологические опросы требуют большого труда и значительных денежных вложений. Еще одна проблема – кто будет проводить независимую оценку, какая организация?

- Как этот вопрос решался до сих пор?

— По формальным сюжетам объявлялся конкурс на проведение работ по оценке. Ну, а кто обычно побеждает в конкурсах? Тот участник, который согласен выполнить работу за меньшую цену. То есть, ни методология исследования, ни кадровый потенциал организации в подобных случаях не оцениваются, поэтому и результаты исследований оказываются достаточно пустыми.

- Ну, допустим, независимую оценку как-то провели. А что потом? Готовятся ли по ее итогам рекомендации образовательным организациям?

— Это тоже очень серьезная проблема, и ее также обсуждали на Госсовете. Я бы делил экспертные рекомендации на две части. Часть рекомендаций должна быть адресована учредителям: если в школе протекает крыша, то это проблема не директора школы, а учредителя. А вот если в школе учителя не ходят на уроки – это проблема директора. Что касается рекомендаций руководителям образовательных организаций и органам управления образованием, то они не должны готовиться с целью кого-то наказать. Увы, как только при независимой оценке начнут приниматься решения, соответствует или не соответствует тот или иной руководитель своей должности, на следующий день все результаты станут блестящими.

- Значит ли это, что неверна сама идея независимой оценки качества?

— Нет, идея как раз абсолютно верная. Но оценку надо убирать подальше от органов управления образованием. Хорошо, если ей займется Общероссийский народный фронт (ОНФ) в сотрудничестве с профессиональными экспертами. Кроме того, существуют готовые структуры, которые обладают высоким кадровым, прежде всего, интеллектуальным потенциалом.

Кроме того, нужно обучать людей интерпретировать результаты. Это один из самых больших и тяжелых вопросов не только независимой, но и государственной оценки качества образования. К примеру, провели мониторинг эффективности вузов. А как его превратить не в средство наказания, а в основу для проектирования следующего шага развития, в основу для улучшения? Что нужно для этого сделать?

- Как можно измерить или оценить уровень компетентности независимых операторов оценки качества?

— Должна проводиться их сертификация, а для этого должна существовать соответствующая процедура. У организации, которая претендует на проведение работ по оценке качества, должно быть соответствующее техническое задание. Надо учитывать, какую методологию использует эта организация, какую технологию, какие у нее есть кадры, какой опыт. При этом оператор оценки качества может находиться как в Москве, так и в любом регионе, поскольку подавляющую часть работы можно делать дистанционно. Изучив всю эту информацию, можно было бы давать оценщикам необходимую сертификацию. А вырабатывать критерии для допуска организации к независимой оценке — это задача государства.

- Какие основные препятствия нужно устранить, чтобы система независимой оценки наконец заработала?

— Во-первых, необходимо уйти от конфликта интересов, когда заинтересованные организации занимаются "независимой" оценкой. Во-вторых, надо начинать выделять на ту работу деньги, достаточные для того, чтобы нанимать квалифицированных экспертов для интерпретации результатов оценки и для проведения социологического опроса. И, в-третьих, необходимо создать набор грамотных операторов.