США
17.0517 мая18:14МСК
USD56.74+0.48
EUR62.96+0.92
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Образование

Минобрнауки о проекте 5-100: есть вузы с негативной динамикой

18:1017.05.2017
0110
© Министерство образования и науки Российской Федерации ФГАНУ "Социоцентр"XX семинар-конференция Проекта 5-100XX семинар-конференция Проекта 5-100
© Министерство образования и науки Российской Федерации ФГАНУ "Социоцентр"

МОСКВА, 17 мая ‒ РИА Новости. XX семинар-конференция проекта 5-100 открылся в среду, 17 мая, в Российском университете дружбы народов в Москве.

"Мы находимся на экваторе: если верно провели первую половину проекта, то и вторая половина должна стать результативной", ‒ заявила на церемонии открытия форума заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова. В связи с этим она напомнила задачу, поставленную перед российским образованием: к 2020 году не менее пяти университетов должны войти в первую сотню мировых рейтингов вузов.

Замминистра, критически оценивая результативность отдельных участников проекта, отметила, что "у некоторых вузов не только с продвижением в мировых рейтингах не очень хорошо, но даже есть негативная динамика". Так, по ее словам, Уральский федеральный университет, Нижегородский университет и некоторые другие вузы ухудшили свои позиции. "Видимо, они неправильно планируют программу повышения конкурентоспособности и дорожную карту, и должны принять соответствующие решения", ‒ отметила Людмила Огородова.

В целом, по словам замминистра, российские вузы несколько улучшили свои позиции в предметных рейтингах, пять вузов уже вошли в первую сотню.  "Теперь стоит задача увеличить количество научных областей, по которым мы входим в предметные рейтинги", ‒ подчеркнула эксперт.

Вместе с тем, говоря о негативных результатах российских вузов, Людмила Огородова указала на наличие "плохих публикаций в некачественных журналах", "высокий уровень самоцитирования" и "неумение вузов планировать свою деятельность". Так, по ее словам, лишь один российский университет ‒ Томский государственный университет ‒ достиг плановых показателей по вхождению в рейтинг на сто процентов. "Я понимаю, что любой вуз стремится получить субсидию, но все вузы придут к нам с отчетами", ‒ добавила она.

Кроме того, в своем выступлении она проанализировала динамику публикационной активности вузов. Среди вузов-лидеров ‒ ВШЭ, МФТИ, МИФИ, ТПУ и др. "Мы видим, как хорошо проявляют себя Тюменский государственный университет и РУДН, хотя это университеты "второй волны", которые находятся в менее выгодных условиях по сравнению с университетами "первой волны", ‒ добавила эксперт.

Ректор РУДН Владимир Филиппов, говоря о ходе реализации программы повышения конкурентоспособности, заявил, что главный вызов для РУДН заключается в многопрофильности: "при выбранных 5-6 приоритетных направлениях в рамках проекта 5‒100 самый многопрофильный вуз страны обязан и другие 90% направлений подготовки реализовывать на признанном международном уровне".

Еще один специфический вызов, по его словам, связан с тем, что все студенты РУДН получают диплом переводчика. "У нас 6500 иностранных студентов, 9 кафедр русского языка, 600 преподавателей русского и иностранных языков ‒ это не кандидаты наук, а хорошие методисты, и требовать от них высокую цитируемость нереально", ‒ пояснил Владимир Филиппов.

Проректор по международной академической мобильности РУДН Лариса Ефремова представила на форуме перспективные практико-ориентированные кейсы РУДН, связанные с привлечением и отбором иностранных абитуриентов через такие механизмы, как открытие профильных классов за рубежом, создание Центров русского языка и довузовской подготовки на базе зарубежных университетов и проведение олимпиад.

В заключительный день семинара-конференции, 19 мая состоятся круглые столы по методологии рейтингов, академической мобильности и международному рекрутингу студентов.

Комментировать
+
Образование
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена