Минобрнауки о проекте 5-100: есть вузы с негативной динамикой

МОСКВА, 17 мая ‒ РИА Новости. XX семинар-конференция проекта 5-100 открылся в среду, 17 мая, в Российском университете дружбы народов в Москве.

"Мы находимся на экваторе: если верно провели первую половину проекта, то и вторая половина должна стать результативной", ‒ заявила на церемонии открытия форума заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова. В связи с этим она напомнила задачу, поставленную перед российским образованием: к 2020 году не менее пяти университетов должны войти в первую сотню мировых рейтингов вузов.

Замминистра, критически оценивая результативность отдельных участников проекта, отметила, что "у некоторых вузов не только с продвижением в мировых рейтингах не очень хорошо, но даже есть негативная динамика". Так, по ее словам, Уральский федеральный университет, Нижегородский университет и некоторые другие вузы ухудшили свои позиции. "Видимо, они неправильно планируют программу повышения конкурентоспособности и дорожную карту, и должны принять соответствующие решения", ‒ отметила Людмила Огородова.

В целом, по словам замминистра, российские вузы несколько улучшили свои позиции в предметных рейтингах, пять вузов уже вошли в первую сотню. "Теперь стоит задача увеличить количество научных областей, по которым мы входим в предметные рейтинги", ‒ подчеркнула эксперт.

Вместе с тем, говоря о негативных результатах российских вузов, Людмила Огородова указала на наличие "плохих публикаций в некачественных журналах", "высокий уровень самоцитирования" и "неумение вузов планировать свою деятельность". Так, по ее словам, лишь один российский университет ‒ Томский государственный университет ‒ достиг плановых показателей по вхождению в рейтинг на сто процентов. "Я понимаю, что любой вуз стремится получить субсидию, но все вузы придут к нам с отчетами", ‒ добавила она.

Кроме того, в своем выступлении она проанализировала динамику публикационной активности вузов. Среди вузов-лидеров ‒ ВШЭ, МФТИ, МИФИ, ТПУ и др. "Мы видим, как хорошо проявляют себя Тюменский государственный университет и РУДН, хотя это университеты "второй волны", которые находятся в менее выгодных условиях по сравнению с университетами "первой волны", ‒ добавила эксперт.

Ректор РУДН Владимир Филиппов, говоря о ходе реализации программы повышения конкурентоспособности, заявил, что главный вызов для РУДН заключается в многопрофильности: "при выбранных 5-6 приоритетных направлениях в рамках проекта 5‒100 самый многопрофильный вуз страны обязан и другие 90% направлений подготовки реализовывать на признанном международном уровне".

Еще один специфический вызов, по его словам, связан с тем, что все студенты РУДН получают диплом переводчика. "У нас 6500 иностранных студентов, 9 кафедр русского языка, 600 преподавателей русского и иностранных языков ‒ это не кандидаты наук, а хорошие методисты, и требовать от них высокую цитируемость нереально", ‒ пояснил Владимир Филиппов.

Проректор по международной академической мобильности РУДН Лариса Ефремова представила на форуме перспективные практико-ориентированные кейсы РУДН, связанные с привлечением и отбором иностранных абитуриентов через такие механизмы, как открытие профильных классов за рубежом, создание Центров русского языка и довузовской подготовки на базе зарубежных университетов и проведение олимпиад.

В заключительный день семинара-конференции, 19 мая состоятся круглые столы по методологии рейтингов, академической мобильности и международному рекрутингу студентов.