Минобрнауки РФ намерено увеличивать число бюджетных мест для востоковедов

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Минобрнауки намерено продолжить увеличивать количество бюджетных мест для специальности "Востоковедение" ввиду ее востребованности, сообщила журналистам министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

"Оно (количество) достаточно увеличено, и мы будем это делать дальше. Потому что необходимость в бюджетных местах именно востоковедов, она очевидна", — сказала министр.

Весной 2016 года СМИ сообщали, что руководство ведущих вузов просит сохранить востоковедение, которое собирались включить в группу "Политические науки и регионоведение", как отдельную группу специальностей. В вузах отмечали, что включение направления в "Политические науки и регионоведение" в связи с переходом на новое поколение образовательных стандартов может привести к утрате возможностей развития направления "Востоковедение и африканистика".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда же заявил, что предлагаемые реформы образования угрожают востоковедению как профессии, и заверил, что борьба за сохранение этой специальности продолжится. Позже по поручению назначенной в августе министром образования и науки Васильевой в Минобрнауки совместно с экспертами-востоковедами была создана рабочая группа по выведению "Востоковедения и африканистики" в отдельную группу направлений подготовки.