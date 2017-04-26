Эксперт: профессиональный стандарт поможет педагогу учить разных детей

Профессиональный стандарт педагога, принятый в 2013 году, проходит сейчас доработку в экспертном сообществе перед внедрением. Педагоги обсуждают такие вопросы, как реформа системы повышения квалификации, модернизация системы педагогического образования и изменения в системе аттестации учителей. Как педагоги воспринимают будущий профстандарт? Какие преимущества принесет его внедрение учителям и ученикам? Об этом специальному корреспонденту проекта "Социальный навигатор" рассказал руководитель проекта "УчимЗнаем", почетный работник общего образования РФ Сергей Шариков.

— Профессиональный стандарт педагога пока не вступил в силу, его еще необходимо доработать.

Сегодня идут дискуссии о том, каким должен быть этот стандарт, и каждый смотрит на него через призму своих потребностей. Директора думают, какие требования они будут предъявлять к педагогам при приеме на работу, чтобы они смогли работать с разными контингентами детей и владели методами инклюзивной педагогики. Свои требования, связанные с подготовкой учителей, есть и у педагогических вузов.

Сами педагоги, скорее всего, будут сомневаться, нужен ли им вообще профессиональный стандарт.

- Чем вызваны эти сомнения?

- По идее, стандарт должен устанавливать требования к учителю, а также показывать ему, к чему он должен стремиться. Но учителя боятся любых регламентирующих документов, им кажется, что их загонят в какие-то рамки и нагрузят обязанностями по максимуму.

Разработчики же считают, что стандарт должен закрепить положение педагога и педагогической деятельности. Бытует представление о том, что в работе педагога нет ничего особо сложного: "пришел в класс и что-то рассказал". Но это сложная деятельность, и она повсюду за рубежом регламентируется стандартами.

Основная дискуссия сегодня развернулась на тему, каким сегодня должен быть педагог, и должен ли оставаться таким же, как 10-20 лет назад.

- Почему разработчики профессионального стандарта использовали в качестве фокус-группы участников Вашего проекта "УчимЗнаем"?

— В рамках этого проекта мы обучаем по школьной программе детей с тяжелыми, в том числе, онкологическими заболеваниями, которые вынуждены длительное время находиться в больнице. Наши педагоги работают в особой образовательной среде, которая все время бросает им новые вызовы.

Наши ученики получают сложное лечение, оказывающее негативное воздействие на их познавательные способности и эмоциональную сферу. При работе с ними мы тесно сотрудничаем с врачами и решаем много проблем на стыке медицины и образования.

В то же время мы видим, что и в обычную школу приходит все большее число детей, которые имеют те или иные проблемы со здоровьем. Получается, что учитель вынужден работать в совершенно другой среде, чем 10-20 лет назад. И, чтобы обучать самых разных детей, ему нужно научиться ориентироваться на их потребности.

Для многих педагогов инклюзивная педагогика стала непреодолимым препятствием в работе, потому что их никто этому не учил. И, самое главное, никаких стандартов в этой работе нет. Отдельные педагоги ищут решение проблемы самостоятельно, а большинство из них вообще этого не делает.

- Как это выглядит на практике?

- Вот самый простой пример: сейчас идет весна, набирает обороты аллергия на цветение. Детей, принимающих лекарства от аллергии, в школе сегодня очень много. Но мало кто из учителей обращает внимание, что все подобные медикаменты имеют побочный седативный эффект — у ребенка снижается тонус, он находится в заторможенном, сонном состоянии.

Если учитель не понимает, что в классе есть аллергик, он начинает командовать: "Сядь прямо!". А ребенок не может сделать этого, и не потому, что он ленивый или невоспитанный.

Сегодня значительная часть детей имеет медицинские потребности в той или иной мере, и учителю невозможно быть "просто" предметником, "просто" учить истории, литературе и так далее. Нужно уметь не только учить своему предмету, но и видеть разные контингенты детей, чувствовать их потребности, обращаться за помощью с другим специалистам. Понятно, что педагог не может достигнуть высшей степени универсальности, но должен знать азы такого подхода.

- Насколько мне известно, при доработке стандарта потребовалось выполнить поручение президента по созданию национальной системы учительского роста. К чему привела эта работа?

— Действительно, в новый документ нужно было заложить механизмы карьерного продвижения учителей. Поэтому возникли новые должности – ведущий учитель, старший учитель и так далее. К каждой должности возникли особые требования. Кроме того, надо было сохранить элементы действующей системы аттестации, поскольку значительная часть педагогов аттестована на высшую квалификационную категорию, и не хотелось лишать их занятых ранее позиций.

Разработчики сумели создать структуру вертикального роста, позволяющую учителю при желании перейти на новую должность. Для этого педагогу потребуется пройти процедуру сертификации. По мнению разработчиков, эта процедура должна проводиться профессиональным сообществом, а не государственными органами управления образованием, как это происходит в большинстве случаев.

При этом, если учитель не хочет подниматься по карьерной лестнице с должности на должность, он может двигаться по категориям, также по итогам аттестации. В этом смысле, учитель, который только входит в профессию, будет отличаться от учителя, который аттестован на первую или высшую категорию. При этом наличие аттестации также становится одним из условий для вертикальной карьеры, для перехода на более высокую должность.

Логика профессионального роста, заложенная разработчиками стандарта, абсолютно ясна. Устраивает она всех без исключения педагогов? Думаю, что нет. Вряд ли возможн создать документ, который будет устраивать все педагогическое сообщество.

- Чем модель профессионального роста не устраивает учителей?

— Они опасаются, что любое изменение действующей системы приведет к ухудшению статуса педагогического работника, и они потеряют какие-то прежние льготы. Учителя предлагают вместо этого присваивать какие-то почетные звания и давать за них надбавки к зарплате, которых и так уже немало.

Но я заметил, что после присвоения почетного звания, будем говорить откровенно, многие учителя перестают расти и двигаться в профессиональном плане. Сегодня это часто происходит с учителями высшей категории.

Получается, что наличие высшей категории само по себе не ставит перед учителем новые задачи, и нередко уроки этих учителей выглядят более бледными, чем у учителей, не имеющих этой категории. Сама процедура аттестации, которая существовала и существует по сей день, позволяет присваивать высшую категорию учителям, не обладающим теми компетенциями, которые сегодня ставятся в основу современной деятельности учителя. Скажем, очень много учителей высшей категории, может быть, в силу возраста, не обладают необходимыми ИКТ-компетенциями.

В общем, у специалистов накопилось очень много вопросов. Многие сегодня понимают, что не менять эту систему нельзя, надо что-то делать, двигаться дальше. Тем более, что подрастает поколение молодых учителей, которые даже на входе профессию, лет через пять после окончания вуза показывают хорошие образцы педагогической практики и создают конкуренцию учителям со стажем в 30-35 лет.

Решив накопившиеся проблемы, мы сможем подойти к адекватной оценке труда, когда формирование заработной платы станет понятным для педагогов, и это повысит их мотивацию к развитию.



