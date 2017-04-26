США
26.0426 апреля11:09МСК
USD55.85-0.23
EUR60.79-0.05
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Образование

Эксперт: профессиональный стандарт поможет педагогу учить разных детей

Сюжет:
Профстандарт учителя: новые возможности роста (14)
10:5726.04.2017
050
© Fotolia / GpointstudioУчитель с ученикамиУчитель с учениками
© Fotolia / Gpointstudio

Профессиональный стандарт педагога, принятый в 2013 году, проходит сейчас доработку в экспертном сообществе перед внедрением. Педагоги обсуждают такие вопросы, как реформа системы повышения квалификации, модернизация системы педагогического образования и изменения в системе аттестации учителей. Как педагоги воспринимают будущий профстандарт? Какие преимущества принесет его внедрение учителям и ученикам? Об этом специальному корреспонденту проекта "Социальный навигатор" рассказал руководитель проекта "УчимЗнаем", почетный работник общего образования РФ Сергей Шариков.

Профстандарт педагога: новые возможности роста и развития
© РИА Новости, Инфографика
Профстандарт педагога: новые возможности роста и развития
- Сергей Витальевич, на каком этапе сегодня находится работа по внедрению нового профессионального стандарта педагога?

— Профессиональный стандарт педагога пока не вступил в силу, его еще необходимо доработать.

Сегодня идут дискуссии о том, каким должен быть этот стандарт, и каждый смотрит на него через призму своих потребностей. Директора думают, какие требования они будут предъявлять к педагогам при приеме на работу, чтобы они смогли работать с разными контингентами детей и владели методами инклюзивной педагогики. Свои требования, связанные с подготовкой учителей, есть и у педагогических вузов. 

Сами педагоги, скорее всего, будут сомневаться, нужен ли им вообще профессиональный стандарт.

- Чем вызваны эти сомнения?

Урок физики в классе московской школы № 2095 с использованием электронной доски
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Эксперт: учитель становится инженером образовательного пространства
- По идее, стандарт должен устанавливать требования к учителю, а также показывать ему, к чему он должен стремиться. Но учителя боятся любых регламентирующих документов, им кажется, что их загонят в какие-то рамки и нагрузят обязанностями по максимуму.

Разработчики же считают, что стандарт должен закрепить положение педагога и педагогической деятельности. Бытует представление о том, что в работе педагога нет ничего особо сложного: "пришел в класс и что-то рассказал". Но это сложная деятельность, и она повсюду за рубежом регламентируется стандартами.

Основная дискуссия сегодня развернулась на тему, каким сегодня должен быть педагог, и должен ли оставаться таким же, как 10-20 лет назад. 

- Почему разработчики профессионального стандарта использовали в качестве фокус-группы участников Вашего проекта "УчимЗнаем"?

— В рамках этого проекта мы обучаем по школьной программе детей с тяжелыми, в том числе, онкологическими заболеваниями, которые вынуждены длительное время находиться в больнице. Наши педагоги работают в особой образовательной среде, которая все время бросает им новые вызовы. 

Работа реабилитационного центра для детей
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Специалисты обсудят создание инклюзивной среды в образовании
Наши ученики получают сложное лечение, оказывающее негативное воздействие на их познавательные способности и эмоциональную сферу. При работе с ними мы тесно сотрудничаем с врачами и решаем много проблем на стыке медицины и образования. 

В то же время мы видим, что и в обычную школу приходит все большее число детей, которые имеют те или иные проблемы со здоровьем. Получается, что учитель вынужден работать в совершенно другой среде, чем 10-20 лет назад. И, чтобы обучать самых разных детей, ему нужно научиться ориентироваться на их потребности.

Для многих педагогов инклюзивная педагогика стала непреодолимым препятствием в работе, потому что их никто этому не учил. И, самое главное, никаких стандартов в этой работе нет. Отдельные педагоги ищут решение проблемы самостоятельно, а большинство из них вообще этого не делает.

- Как это выглядит на практике?

Дети играют в настольные игры
© Fotolia / Petro Feketa
Эксперт: новый приоритет дошкольного образования – комфорт для ребенка
- Вот самый простой пример: сейчас идет весна, набирает обороты аллергия на цветение. Детей, принимающих лекарства от аллергии, в школе сегодня очень много. Но мало кто из учителей обращает внимание, что все подобные медикаменты имеют побочный седативный эффект — у ребенка снижается тонус, он находится в заторможенном, сонном состоянии.

Если учитель не понимает, что в классе есть аллергик, он начинает командовать: "Сядь прямо!". А ребенок не может сделать этого, и не потому, что он ленивый или невоспитанный.

Сегодня значительная часть детей имеет медицинские потребности в той или иной мере, и учителю невозможно быть "просто" предметником, "просто" учить истории, литературе и так далее. Нужно уметь не только учить своему предмету, но и видеть разные контингенты детей, чувствовать их потребности, обращаться за помощью с другим специалистам. Понятно, что педагог не может достигнуть высшей степени универсальности, но должен знать азы такого подхода. 

- Насколько мне известно, при доработке стандарта потребовалось выполнить поручение президента по созданию национальной системы учительского роста. К чему привела эта работа?

— Действительно, в новый документ нужно было заложить механизмы карьерного продвижения учителей. Поэтому возникли новые должности – ведущий учитель, старший учитель и так далее. К каждой должности возникли особые требования. Кроме того, надо было сохранить элементы действующей системы аттестации, поскольку значительная часть педагогов аттестована на высшую квалификационную категорию, и не хотелось лишать их занятых ранее позиций.

Разработчики сумели создать структуру вертикального роста, позволяющую учителю при желании перейти на новую должность. Для этого педагогу потребуется пройти процедуру сертификации. По мнению разработчиков, эта процедура должна проводиться профессиональным сообществом, а не государственными органами управления образованием, как это происходит в большинстве случаев.

При этом, если учитель не хочет подниматься по карьерной лестнице с должности на должность, он может двигаться по категориям, также по итогам аттестации. В этом смысле, учитель, который только входит в профессию, будет отличаться от учителя, который аттестован на первую или высшую категорию. При этом наличие аттестации также становится одним из условий для вертикальной карьеры, для перехода на более высокую должность.

Логика профессионального роста, заложенная разработчиками стандарта, абсолютно ясна. Устраивает она всех без исключения педагогов? Думаю, что нет. Вряд ли возможн создать документ, который будет устраивать все педагогическое сообщество.

- Чем модель профессионального роста не устраивает учителей?

— Они опасаются, что любое изменение действующей системы приведет к ухудшению статуса педагогического работника, и они потеряют какие-то прежние льготы. Учителя предлагают вместо этого присваивать какие-то почетные звания и давать за них надбавки к зарплате, которых и так уже немало.

Но я заметил, что после присвоения почетного звания, будем говорить откровенно, многие учителя перестают расти и двигаться в профессиональном плане. Сегодня это часто происходит с учителями высшей категории. 

Получается, что наличие высшей категории само по себе не ставит перед учителем новые задачи, и нередко уроки этих учителей выглядят более бледными, чем у учителей, не имеющих этой категории. Сама процедура аттестации, которая существовала и существует по сей день, позволяет присваивать высшую категорию учителям, не обладающим теми компетенциями, которые сегодня ставятся в основу современной деятельности учителя. Скажем, очень много учителей высшей категории, может быть, в силу возраста, не обладают необходимыми ИКТ-компетенциями.

В общем, у специалистов накопилось очень много вопросов. Многие сегодня понимают, что не менять эту систему нельзя, надо что-то делать, двигаться дальше. Тем более, что подрастает поколение молодых учителей, которые даже на входе профессию, лет через пять после окончания вуза показывают хорошие образцы педагогической практики и создают конкуренцию учителям со стажем в 30-35 лет.

 Решив накопившиеся проблемы, мы сможем подойти к адекватной оценке труда, когда формирование заработной платы станет понятным для педагогов, и это повысит их мотивацию к развитию. 


Комментировать
+
Образование
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена