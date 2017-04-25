Специалисты обсудят создание инклюзивной среды в образовании

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Четвертая международная научно-практическая конференция "Инклюзивное образование" пройдет 21 – 23 июня в Московском государственном психолого-педагогическом университете (МГППУ).
Кроме того, будут обсуждаться вопросы социальной инклюзии, технологии создания новой образовательной среды, подходы к построению профессионального образования.
"Инклюзия – динамически развивающийся процесс. Образовательная политика, поддерживающая идею инклюзии, в России сложилась. Сегодня инклюзия стала проблемой практиков. Поэтому в качестве ключевой на форуме выступает тема непрерывности инклюзивной культуры в образовании", – сообщила РИА "Новости" проректор по инклюзивному образованию МГППУ Светлана Алехина.
Идея инклюзии вызывает острые споры в научных и педагогических кругах. Перед профильным сообществом поставлена задача – выстроить систему образования, ориентированную на развитие непрерывного образовательного процесса. Генеральным документом в решении этих задач служит государственная программа "Доступная среда".
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