Специалисты обсудят создание инклюзивной среды в образовании

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Четвертая международная научно-практическая конференция "Инклюзивное образование" пройдет 21 – 23 июня в Московском государственном психолого-педагогическом университете (МГППУ).

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза, основной на конференции станет тема преемственности инклюзивной культуры и практики. Ее организаторы ставят своей целью консолидировать усилия профессионального и родительского сообществ по вопросам распространения и закрепления ценностей образовательных отношений.

Кроме того, будут обсуждаться вопросы социальной инклюзии, технологии создания новой образовательной среды, подходы к построению профессионального образования.

"Инклюзия – динамически развивающийся процесс. Образовательная политика, поддерживающая идею инклюзии, в России сложилась. Сегодня инклюзия стала проблемой практиков. Поэтому в качестве ключевой на форуме выступает тема непрерывности инклюзивной культуры в образовании", – сообщила РИА "Новости" проректор по инклюзивному образованию МГППУ Светлана Алехина.

Идея инклюзии вызывает острые споры в научных и педагогических кругах. Перед профильным сообществом поставлена задача – выстроить систему образования, ориентированную на развитие непрерывного образовательного процесса. Генеральным документом в решении этих задач служит государственная программа "Доступная среда".

Генеральный информационный партнер – проект "Социальный навигатор" МИА "Россия Сегодня".



