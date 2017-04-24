Участники "Грибоедовского форума" представили свои проекты в Москве

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В рамках "Грибоедовского форума", который прошел в гимназии № 1529 им. А.С. Грибоедова в Москве, старшеклассники при поддержке "Российского движения школьников" договорились об объединении усилий для активного участия в жизни общества и государства.

Основная цель форума – создание условий для обмена опытом в молодежной среде, формирование уникальной дискуссионной площадки между молодым человеком, государственными структурами и бизнесом. "Посмотрев работу модераторов на площадках, и на то, как с каждой минутой раскрываются дети, я поняла, что здесь и сегодня на наших глазах зарождается общественная инициатива, которая вызовет к жизни новые интересные идеи", – заявила председатель Межрайонного совета директоров №1, директор школы №2123 имени Мигеля Эрнандеса Татьяна Архипова.

В ходе форума ученики из девяти московских школ спроектировали облик многопрофильной детской общественной приемной. "Лучшие проекты мы постараемся презентовать, в том числе, и в рамках ежегодного летнего лагеря, который "Российское движение школьников" проводит на площадке Всероссийского молодежного образовательного форума "Балтийский Артек", – сообщила заместитель директора гимназии №1529 им. А.С. Грибоедова по воспитанию, социализации и дополнительному образованию Ольга Зудина.

Она уточнила, что в течение года 10 лучших, отобранных авторитетным жюри детских проектов будут воплощены на практике. Результаты их реализации представят на втором "Грибоедовском форуме".