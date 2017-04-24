Специалисты обсудят в Москве работу психологических служб в школах

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Ведущие российские педагоги и психологи обсудят актуальные проблемы работы школьных психологических служб в дни работы XIII Всероссийской научно-практической конференции "Психология образования: педагог-психолог в мире школы", которая откроется 25 апреля в Московском государственном психолого-педагогическом университете (МГППУ), сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.





© Fotolia / Mediteraneo Проректор МГППУ: никто не собирается выгонять психологов из школ В конференции примут участие более 300 представителей образовательных организаций, центров психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, педагогических и психологических вузов и других специалистов. Они обсудят апробацию и применение профстандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", профессиональную подготовку школьных педагогов-психологов и организацию работы психологической службы в системе образования.





Особое внимание участники конференции уделят психологической работе с детьми, имеющими проблемы в развитии, а также психическому здоровью школьников.





© РИА Новости, Инфографика Профстандарт педагога: новые возможности роста и развития "Мир детства в современном обществе встретился с новыми рисками. Это и распространение среди школьников форм опасного "досуга", и вовлечение подростков в противоправные движения, насилие в отношении детей, буллинг и кибербуллинг, порожденный цифровым миром. Эти вызовы представляют реальную опасность для жизни и здоровья детей, прежде всего — психического и психологического. Вот почему нам, представителям профессионального сообщества, предстоит определить стратегии и механизмы по минимизации влияния подобных рисков на детей", – сообщил РИА Новости ректор МГППУ Виталий Рубцов.





Он также отметил актуальность таких проблем, как социальная и образовательная инклюзия различных категорий детей; депрессивное, суицидальное, девиантное поведение у подростков; проблемы детей-сирот и детей с ОВЗ и инвалидностью.





"Запрос детства на профессиональную помощь очень высок. Защищать подрастающее поколение должны команды взрослых, прежде всего, специалисты в области образования. Нам надо энергичнее развивать комплекс наук об образовании, включая психологию образования, педагогические, социальные науки. При этом принципиально важно, чтобы работа с детством имела межведомственный и междисциплинарный характер", – рассказал Виталий Рубцов.





Организаторами конференции выступили Министерство образования и науки РФ, Федерация психологов образования России, МГППУ и Психологический институт РАО.





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