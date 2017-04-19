Духанина: закон упростит абитуриентам с инвалидностью поступление в вуз

Москва, 19 апр – РИА Новости. Государственная дума приняла поправки к Федеральному закону "Об образовании в РФ", облегчающие абитуриентам с инвалидностью поступление в вуз.

Законопроект о внесении изменений в статью 71 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (в части уточнения особого права при приеме инвалидов на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета), принятый 14 апреля в третьем чтении, был подготовлен комитетом Государственной Думы по образованию и науке.

"Очень рада, что первый же законопроект, в котором я выступила соавтором, был принят – "за" проголосовало 405 депутатов", — сообщила на своей странице в Facebook заместитель председателя комитета по образованию и науке Государственной думы РФ Любовь Духанина.

Действующий закон "Об образовании" предусматривает право детей-инвалидов поступить на бюджетное место в вуз в пределах установленной квоты, и этим правом инвалид может воспользоваться, если ему не противопоказано обучение в "соответствующих образовательных организациях". Факт отсутствия противопоказаний удостоверяет федеральное учреждение медико-социальной экспертизы.

"Требование подтвердить отсутствие противопоказаний обучаться "в соответствующей образовательной организации" существенно ограничивало абитуриентов с инвалидностью — если ребёнок передумал и решил поступать в другой вуз, у него не оставалось времени на получение новой справки", — сообщила Любовь Духанина.

Теперь эта проблема устранена — принятый законопроект отменил необходимость получения такой справки. Абитуриентам с инвалидностью для поступления в вуз достаточно будет установить отсутствие противопоказаний на обучение по выбранной специальности, если они существуют, наравне с другими абитуриентами.

Ожидается, что уже в 2017 году Минобрнауки изменит правила приема, повысив тем самым для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья доступность высшего образования.



