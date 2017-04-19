На поддержку допобразования направят более 200 миллионов рублей

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Более 200 миллионов рублей из федерального бюджета будет направлено в 2017 году на поддержку дополнительного образования детей, говорится в материалах правительства, подготовленных к ежегодному отчету.

"В 2017 году на реализацию указанных мероприятий распределены субсидии из федерального бюджета в размере 205,3 млн рублей бюджетам 9 субъектов Федерации", — говорится в материалах, размещенных на сайте правительства.

В частности, согласно документу, с целью внедрения модели перехода на нормативно-подушевое финансирование дополнительного образования детей в семь субъектов РФ в 2016 году было направлено по 190 миллионов рублей. Кроме того, 16 организаций-грантополучателей, реализующих пилотные проекты по обновлению содержания и технологий дополнительного образования в 16 субъектах Федерации, получили из федерального бюджета более 86,3 миллиона рублей.

Также на создание детских технопарков в 2017 году субсидии из федерального бюджета объемом 925 миллионов рублей распределены бюджетам 17 субъектов РФ, сообщается в материалах отчета.

Ранее глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева сообщала, что в 2017 году планируется открыть в России еще 17 детских технопарков.