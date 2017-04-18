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Образование

Казарновский: салон стал крупнейшим событием на рынке образования

12:0318.04.2017
(обновлено: 12:08 18.04.2017)
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Директор исполнительной дирекции Московского международного салона образования Максим Казарновский
© Фото: из личного архива

Московский международный салон образования, который прошел с 12 по 15 апреля на ВДНХ, вновь стал одним из событий года, заметно расширив свою внутреннюю и международную аудитории. На вопросы корреспондента РИА Новости ответил директор исполнительной дирекции ММСО 2017 Максим Казарновский.

– Максим Сергеевич, каковы Ваши впечатления о форуме? 

Посетили на Московском международном салоне образования в Экспоцентре
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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– У меня такое ощущение, что все, что мы придумали в этом году, нашло свою аудиторию. 

Мы извлекли уроки из опыта прошлого года. Много качественных ярких событий и не всегда заполненные залы – ситуация прошлой весны. Поэтому мы постарались сделать повестку дня этого Салона максимально адресной. 

На карте образования, которой он, по сути, и является, отражая все процессы в этой сфере, мы вычленили 19 профессиональных сообществ. И под них придумывали и верстали расписание круглых столов, презентаций, дискуссий.

Портфель Деловой программы форума в этом году составил рекордные две тысячи заявок из всех регионов страны. Предложения приходили как от воспитателей детских садов, так и от ректоров вузов, руководителей компаний. 

Мальчик за компьютером
© Fotolia/ Artush
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Параллельно формировалась госповестка: почти все департаменты Минобрнауки России и министерства-члены Оргкомитета Салона дали свои содержательные предложения. Получилась очень качественная программа госполитики, в которой были темы, значимые и для представителей власти, и для широкой заинтересованной аудитории. 

На основании этих заявок Программная дирекция и Экспертный совет Салона моделировали сетку мероприятий, которая привлекла в течение четырех апрельских дней 56 500 посетителей. 

© Пресс-служба ММСО
Московский международный салон образования - 2017
Переполненные залы 75-го павильона ВДНХ стали итогом нашей работы. Более качественными стали сервисы, навигация, экспозиционная  часть. Время, когда выставочное пространство, в основном, представляло собой пункты раздачи буклетов и справочных материалов, кануло в прошлое. Экспозиция этого года была более интерактивной, экспоненты научились говорить с аудиторией ярко и интересно, демонстрируя реальный образ представляемой организации.  

– Международное признание форума растет: в этом году он впервые прошел под патронатом ЮНЕСКО. Но и внутри страны его бренд стал жить параллельной самостоятельной жизнью. И это всего за три года. Другой вопрос – о потенциале развития Салона как культурно-просветительского жанра. Какими видятся вам горизонты этой эволюции?       

– Салон развивается стремительно. Сейчас я бы уже однозначно утверждал, что он стал крупнейшим событием на рынке образования. 

В отличие от узкоспециализированной конференции он представляет собой смешение жанров, которое призвано донести некое важное знание, "прокачать" актуальную тему, обсудить новую проблему. Мы комбинируем  палитру форм, импровизируем. 

Это и позволяет в ответ на конкретный запрос педагогов освещать, скажем, проблемы связанные с правовой поддержкой их деятельности. И тут же, в соседнем зале Деловой программы моделировать образ будущего системы образования глазами экспертов, бизнесменов и инвесторов. 

Параллельно проводить мастер-класс для педагогов по, например, игропрактике – рассказывать им, как использовать обучающие игры в образовании и организовать игровую рефлексию. 

При этом одними из ключевых ньюсмейкеров форума остаются представители власти. Министр образования и науки РФ Ольга Васильева провела два содержательных дня на Салоне, в частности, приняв участие в серии двусторонних переговоров с министрами образования стран-участников ЮНЕСКО. 

13 апреля Салон посетила вице-премьер России Ольга Голодец: она подробно ознакомилась с экспозицией и приняла вместе с Ольгой Васильевой участие в церемонии закрытия Министерского форума ЮНЕСКО, который проходил в этот день на площадке Салона. 

В этот же день была подписана Дорожная карта в рамках соглашения "О повышении финансовой грамотности населения" между Министерством образования и науки РФ и Центральным банком РФ – в подписании приняли участие Ольга Васильева и председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. 

– Темой четвертого Салона стала "Новая экосистема образования". Ранее, озвучивая впервые этот термин, организаторы пояснили, что намерены проследить на площадке ВДНХ взаимоотношения в педагогической среде, чтобы нащупать слабые и сильные точки системы связей. Насколько это удалось?  

– Мы действительно видим, как рождаются новые связи на Салоне, обновляются контакты между прежними участниками образовательного процесса. И нам это название кажется удачным. 

Есть ощущение, что команде Салона при формировании Деловой программы действительно удалось проследить слабые и сильные стороны диалога между участниками образовательного процесса. Мы выложим все материалы в электронную библиотеку на сайте через три недели: все, кто не пришел на Салон, смогут познакомиться с контентом программы этого года.  

– Отмечая главные удачи ММСО 2017, Вы для себя наверняка уже решили, какие из наработок этого сезона возьмете в следующий?      

– Я считаю, что лучше всего сработали площадки, на которых мы смогли показать разные позиции участников. Когда мы, к примеру, собирали панельную дискуссию о том, как архитектура учебных зданий влияет на содержание образования, модератором встречи была заместитель министра образования РФ Ирина Кузнецова, а в роли спикеров выступили министр образования Московской области Марина Захарова и директора школ.  

В следующем году мы продолжим расширять охват аудитории и вовлеченность представителей российских регионов. Уже в этом году к нам приезжали не только члены делегаций, но и коллеги, которые решили посетить Салон в индивидуальном порядке. Десятки тысяч участников этого года – это, прежде всего, заинтересованные неравнодушные люди, которые точно понимали, для чего и куда они едут. 

В нашей концепции Салон – это "город", где инновационных процессов может протекать намного больше, чем задумано организаторами. Понимание этого факта и объясняет, почему в наших беседах с модераторами и экспертами мы делаем акцент на то, что каждое мероприятие нашей программы должно быть просветительским. Программа Салона этого года, хочется надеяться, такой и получилась – вдохновляющей и мотивирующей достаточно широкую и пеструю по интересам аудиторию на дальнейшее развитие.   

Генеральный информационный партнер Московского международного салона образования 2017 – проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".

 

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