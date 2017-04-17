Мультимедийная пресс-конференция, на которой было представлено исследование "Навигатор абитуриента: колледжи России 2017", состоялось в рамках проекта "Социальный навигатор".

Участники:

— заместитель руководителя аппарата Комитета Государственной Думы РФ по образованию Алексей МАЙОРОВ;

— директор Центра развития профессионального образования Московского государственного машиностроительного университета Алексей ОВЧИННИКОВ;

— директор Института среднего профессионального образования Московского городского педагогического университета Галина МАКЕЕВА;

— руководитель Учебного центра "МЦК-Чебоксарского электромеханического колледжа" Павел ИВАНОВ;

— начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.

Проанализирована информация о более чем 500 учреждениях среднего профессионального образования из 60-ти регионов России. Согласно собранным данным, самое дешевое обучение оказалось в учебном учреждении в Республике Мордовия, а самое дорогое – в Москве. Среди приоритетных групп профессий – экономика и управление, техника и технологии наземного транспорта, машиностроение.

Повлияет ли новый закон об отсрочке от армии для студентов колледжей на число желающих поступить в учреждения среднего профобразования? Что изменилось за год в системе профобразования? Как это повлияет на будущих абитуриентов? Каковы минимальные и максимальные баллы аттестата учащихся, принятых на бюджет? Каков самый крупный бюджетный прием? Каков самый крупный платный прием? На какие профессии самый высокий конкурс?