Завершился прием работ на Всероссийский конкурс "Директор школы-2017"

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. В рамках Всероссийского конкурса на звание лучшего руководителя общеобразовательной организации "Директор школы-2017" завершен прием материалов от участников, сообщили РИА Новости в оргкомитете конкурса.

Конкурсные эссе на тему "Школа без отстающих: мои управленческие стратегии" прислали 310 человек из 61 региона России. Большая часть работ поступила из Республики Татарстан, Санкт-Петербурга и Удмуртской Республики.

Большинство директоров руководит средними общеобразовательными школами, но есть и руководители кадетских и коррекционных школ, школ-интернатов, комплексов, включающих в себя школы и детские сады. Руководителей городских школ в этом году значительно больше, чем сельских — 62,6% и 37,4%. Самому старшему участнику 71 год, самому младшему — 24. Традиционно женщин-директоров среди участников больше, чем мужчин — 72,9% и 27,1%, соответственно.

Общая тема состязания в этом году осталась той же, что и ранее — "Российская школа: векторы успеха". С 16 апреля начался первый этап экспертизы конкурсных работ, который продлится до 15 июня.

Конкурс проводится ежегодно с 2010 года старейшим журналом для руководителей образовательных организаций "Директор школы" при поддержке Фонда Олега Дерипаски "Вольное дело", Общественной палаты РФ, НИУ "Высшая школа экономики", Российской академии образования и Российской академии народного хозяйства и Государственной службы при президенте РФ.

Второй год подряд соучредителями конкурса выступают Министерство образования и науки РФ и Издательская фирма "Сентябрь". Генеральный информационный партнер конкурса — "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".