В Минобрнауки создан проект об образовательных программах для молодых мам

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Минобрнауки России разработало проект постановления, предполагающий создание экспериментальных образовательных программ для молодых мам, сообщается на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Проект постановления разработан в целях улучшения демографической ситуации. Проектом предлагается реализовать механизм, направленный на содействие молодым женщинам в возрасте до 23 лет, имеющим одного и более детей (далее – молодые женщины), в адаптации к новым социальным условиям посредством создания условий для получения ими высшего образования", — говорится в пояснительной записке.

Также сказано, что молодые женщины будут поступать на обучение по экспериментальным программам среднего профессионального образования с правом перевода на обучение по экспериментальным программам высшего образования по родственным направлениям подготовки после освоения первого или второго курса. Согласно пояснительной записке, перевод будет осуществляться в пределах квоты, установленной Минобрнауки России в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение.

Отмечается, что в рамках эксперимента будет осуществляться обучение молодых женщин по сопряженным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. Обучение молодых женщин по экспериментальным программам высшего образования будет осуществляться ускоренно (за три года после освоения первого курса программы среднего профессионального образования и за два года после освоения второго курса программы среднего профессионального образования).

"Реализация указанного механизма будет проводиться в порядке эксперимента с 2018 года по 2024 год", — уточняется в записке.

Сейчас законом о занятости населения предусмотрено, что женщины имеют право в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование.