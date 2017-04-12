Эксперт: учитель становится инженером образовательного пространства

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В рамках повышения квалификации сотрудников университетов, участвующих в модернизации педагогического образования, в Московском государственном психолого-педагогическом университете (МГППУ) состоялся круглый стол "Портрет современного педагога".

От имени коллектива авторов проекта профессионального стандарта педагога, первый проректор МГППУ Аркадий Марголис отметил, что его разработчики описывали деятельность не целой образовательной организации, а одного конкретного педагога. Россия не первая страна, которая разрабатывает подобный документ, и всюду он создается на основании лучших учительских практик.

"Такие практики очень редко встречаются в реалиях страны. Потому что, как и в любой другой профессии, количество людей, достигших вершины в педагогике, всегда очень невелико", – сказал он.

Обратившись к опыту Китая, спикер подчеркнул, что доля высококвалифицированных школьных учителей, соответствующих российской категории "старший учитель", не превышает в этой стране 10 процентов.

Это нормальное соотношение квалификационных различий внутри профессии. Собственно, стандарт и должен послужить ее представителям "источником целеполагания и образцом для построения собственной траектории профессионального роста".

Вместе с тем модель профессиональной деятельности педагога обусловлена требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). В нем описаны образовательные результаты, включая предметные, метапредметные и личностные, которых должны достигать учащиеся. В этом плане профессиональный стандарт педагога является попыткой описания системы умений и навыков учителя в свете ФГОС, отметил эксперт.

Ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко предположил, что эффективнее было бы обсуждать не портрет идеального учителя или отдельно взятого педагога, а меняющуюся педагогическую деятельность во всем многообразии присущих ей функций.

Эксперт выделил несколько качеств, свойственных лучшим представителям педагогической профессии. В их числе критическое отношение к учебному материалу и понимание, ради каких образовательных результатов он трудится. Умение действовать в команде, применять ИКТ, ориентироваться в различных системах оценивания качества знаний.

"Должен ли современный педагог одновременно быть тьютором, наставником и консультантом, сохраняя позицию "традиционного учителя", это вопрос. Но уметь занять определенную позицию в коллективном обсуждении того, что делает, он безусловно должен", – считает участник круглого стола.

С точки зрения учителя русского языка и литературы Университетской гимназии МГУ имени М.В. Ломоносова, победителя Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2016" Андрея Барашева, учитель это прежде всего человек. Поэтому и нет необходимости в создании особого портрета учителя.

"К детям выходит личность, способная к саморазвитию и творчеству. А к творчеству вряд ли будет готов загнанный, работающий на двух ставках и тянущий два классных руководства педагог", – считает эксперт.

Образ преподавателя, способного продемонстрировать одну или несколько точек зрения на тот или иной вопрос, канул в прошлое, напомнил участник круглого стола. Сегодня он уже не может тягаться в знаниях с другими источниками информации. "Значит, учитель должен стать инженером, конструирующим образовательное пространство вокруг себя", – заключил эксперт.



