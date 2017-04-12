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Образование

Эксперт: учитель становится инженером образовательного пространства

Сюжет:
Профстандарт учителя: новые возможности роста (12)
10:3712.04.2017
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Урок физики в классе московской школы № 2095 с использованием электронной доски
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В рамках повышения квалификации сотрудников университетов, участвующих в модернизации педагогического образования, в Московском государственном психолого-педагогическом университете (МГППУ) состоялся круглый стол "Портрет современного педагога".

Профстандарт педагога: новые возможности роста и развития
© РИА Новости, Инфографика
Профстандарт педагога: новые возможности роста и развития
От имени коллектива авторов проекта профессионального стандарта педагога, первый проректор МГППУ Аркадий Марголис отметил, что его разработчики описывали деятельность не целой образовательной организации, а одного конкретного педагога. Россия не первая страна, которая разрабатывает подобный документ, и всюду он создается на основании лучших учительских практик.

"Такие практики очень редко встречаются в реалиях страны. Потому что, как и в любой другой профессии, количество людей, достигших вершины в педагогике, всегда очень невелико", – сказал он.

Обратившись к опыту Китая, спикер подчеркнул, что доля высококвалифицированных школьных учителей, соответствующих  российской категории "старший учитель", не превышает в этой стране 10 процентов.

Это нормальное соотношение квалификационных различий внутри профессии. Собственно, стандарт и должен послужить ее представителям "источником целеполагания и образцом для построения собственной траектории профессионального роста".

Вместе с тем модель профессиональной деятельности педагога обусловлена требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). В нем описаны образовательные результаты, включая предметные, метапредметные и личностные, которых должны достигать учащиеся. В этом плане профессиональный стандарт педагога является попыткой описания системы умений и навыков учителя в свете ФГОС, отметил эксперт.

Профессиональный психолог работает с девочкой-подростком
© Fotolia/ Mediteraneo
Проректор МГППУ: никто не собирается выгонять психологов из школ
Ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко предположил, что эффективнее было бы обсуждать не портрет идеального учителя или отдельно взятого педагога, а меняющуюся педагогическую деятельность во всем многообразии присущих ей функций.

Эксперт выделил несколько качеств, свойственных лучшим представителям педагогической профессии. В их числе критическое отношение к учебному материалу и понимание, ради каких образовательных результатов он трудится. Умение действовать в команде, применять ИКТ, ориентироваться в различных системах оценивания качества знаний.

"Должен ли современный педагог одновременно быть тьютором, наставником и консультантом, сохраняя позицию "традиционного учителя",  это вопрос. Но уметь занять определенную позицию в коллективном обсуждении того, что делает, он безусловно должен", – считает участник круглого стола.

С точки зрения учителя русского языка и литературы Университетской гимназии МГУ имени М.В. Ломоносова, победителя Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2016" Андрея Барашева, учитель это прежде всего человек. Поэтому и нет необходимости в создании особого портрета учителя.

"К детям выходит личность, способная к саморазвитию и творчеству. А к творчеству вряд ли будет готов загнанный, работающий на двух ставках и тянущий два классных руководства педагог", – считает эксперт.

Образ преподавателя, способного продемонстрировать одну или несколько точек зрения на тот или иной вопрос, канул в прошлое, напомнил участник круглого стола. Сегодня он уже не может тягаться в знаниях с другими источниками информации. "Значит, учитель должен стать инженером, конструирующим образовательное пространство вокруг себя", – заключил эксперт.


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