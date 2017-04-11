Казарновский: на ММСО 2017 школьникам помогут выбрать профессию

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В рамках Московского международного салона образования, который пройдет с 12 по 15 апреля 2017 года на ВДНХ, абитуриенты и старшеклассники смогут получить рекомендации психологов и карьерных консультантов. Об этом в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня", приуроченного к открытию Салона, заявил директор ММСО 2017 Максим Казарновский.

"Спецпроект "Профориентация" на Салоне станет, как и в прошлом году, площадкой, где старшеклассники смогут протестировать свои профессиональные интересы, обозначить пути их развития", – отметил он. Участник круглого стола добавил, что в рамках спецпроекта будет организована служба поддержки молодых людей по выстраиванию карьерных траекторий.

"В дни работы Салона 45 представителей Московского государственного психолого-педагогического университета предоставят свои консультации относительно того, к каким профессиям склонен тот или иной абитуриент", – сообщил он.

Вместе с результатами собеседования школьник получит и план перемещения между экспонентами Салона, которые могут оказаться полезными для выстраивания его профессионального пути. "Это могут быть вузы, колледжи, работодатели и залы деловой программы, где учащимся расскажут о профессиях, к которым они склонны", – заключил эксперт.

Генеральный информационный партнер ММСО 2017 – проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".

Московский международный салон образования (ММСО) – главное мероприятие в сфере образования России, организуемое Министерством образования и науки Российской Федерации. ММСО – это не только открытый форум, но и самая масштабная в России выставка новых образовательных услуг, технологий и инновационных проектов, а также крупная профориентационная площадка. В 2017 году Салон пройдет в четвертый раз: запланировано 500 мероприятий программы с участием более 1000 спикеров.