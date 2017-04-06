Каганов: ММСО повышает кураж тех, кто работает в сфере образования

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Круглый стол в формате видеомоста Москва – Симферополь на тему: "Главное в образовании на ММСО 2017: тенденции, тренды и технологии" состоялся в МИА "Россия сегодня" в преддверии Московского международного салона образования, который стартует в среду, 12 апреля.

Как заявил директор ММСО 2017 Максим Казарновский, Салон этого года отличают три принципиальные черты. Это повышенный интерес к участию в нем со стороны региональных систем образования, мощный приток заявок от молодых образовательных компаний и проектов. А также существенное расширение контента диалога за счет представителей новых образовательных аудиторий.

Отдельные большие экспозиции организуют на выставочных площадях этого года Фонд Сколково и Агентство стратегических инициатив. "У нас рассчитано 19 разных сценариев посещения Салона для представителей 19 профессий, так или иначе связанных с образованием", – отметил он. На сайте Салона, по его словам, в разделе "Программа" можно собрать персонализированный маршрут для каждого посетителя.

Напомнив, что программа ММСО 2017 анонсирована как "Новая экосистема образования", он пояснил, что заявленная тема имеет отношение "к системе связей всех участников образовательного процесса". Организаторы мероприятия намерены показать на Салоне реальные взаимоотношения между людьми в педагогических средах, проследить их, нащупав слабые и сильные точки коммуникации. "С этой целью 75-й павильон ВДНХ разбит на восемь кластеров, соответствующих всем уровням системы образования, от дошкольного до непрерывного", – пояснил эксперт. Он сообщил, что этой весной новое дыхание обрели четыре проекта, выделенные в качестве ключевых. В их числе – "Повышение квалификации педагогов", программа для родителей, "Образ будущего в образовании".

"В рамках спецпроекта "Международное образование" будет реализована очень глубокая программа: участники расскажут о грантах для обучения за рубежом школьников, студентов, молодых специалистов. Здесь же будет представлен анализ международной деятельности российских вузов, состоятся встречи с выпускниками иностранных университетов", – рассказал эксперт.

Консультации для абитуриентов пройдут в рамках спецпроекта "Профориентация". Старшеклассники смогут протестировать свои профессиональные интересы, встретиться с представителями московских вузов и экспонентами-работодателями.

По мнению заместителя министра образования и науки РФ Вениамина Каганова, "за эти три года Салон стал фактором развития российской системы образования". В нем участвуют неравнодушные люди, заинтересованные в развитии школы. Это родители, разработчики новых проектов, педагоги. Одно из отличий Салона от подобных ему по масштабу мировых событий видится спикеру в том, что "он повышает кураж тех, кто работает на этом пространстве". "То, что еще недавно казалось невозможным, предстает уже сегодня для посетителей близкой реальностью", – констатировал он.

Отвечая на вопрос, будет ли в дни форума обсуждаться тема взаимосвязи воспитания с образованием, спикер сообщил, что вопросы "воспитательного блока" займут на мероприятии весьма заметное пространство. "Мы никогда не отделяли одно от другого, воспитание не уходило из школы", – отметил он, сославшись на закон, трактующий образование как "единый целенаправленный процесс воспитания и обучения".

Эксперт напомнил, что "в процессе обучения ребенок тоже воспитывается". И наоборот, посещая внешкольный кружок, параллельно усваивает полезные образовательные знания. "Но мы говорим больше о технологиях обучения, потому что здесь уже найдены инструменты оценки – это и ЕГЭ, и ГИА, олимпиады. А как судить о качестве воспитания? Это довольно сложный процесс, отследить который можно только по косвенным параметрам", – подчеркнул участник круглого стола.

На вопрос, будет ли сохранена доступность дополнительного образования для школьников, он заметил, что "и доступность, и качество это понятия, измеряемые относительно постоянно растущих вызовов экономики и запросов общества на развитие детских талантов".

Спикер сделал акцент на изменчивости этих категорий. "По мере общего движения вперед, качество образования, особенно дополнительного, это как морковка перед носом бегущего зайца. Укусить нельзя, но надо все время бежать, чтобы чему-то соответствовать", – считает эксперт.

Коснувшись ситуации с финансированием этой сферы, он сообщил, что объемы вложений в нее растут ежегодно "на уровне муниципалитета и региона". "Поэтому, конечно, сохранятся и бесплатные доступные программы. Но появятся и платные занятия, особенно по новым направлениям детской активности", – добавил он.

Развивая тему международной деятельности вузов, ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова сообщила, что высшее профессиональное образование развивается в университете на уровне бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Международный аспект присутствует практически в каждом из этих направлений.

По ее словам, ежегодно в вузе растет число международных студентов. Если пять лет назад их прием составлял до 400 человек в год, то сейчас цифра достигла тысячи обучающихся из 69 стран мира. "Нам пришлось организовать международный центр изучения русского языка – для студентов из стран дальнего зарубежья и СНГ", – сообщила спикер.

Она порекомендовала "в качестве эффективной практики" проект по изучению английского языка, реализованный вузом совместно с Кембриджским университетом. Он открывает возможность дополнительно осваивать язык на всех уровнях обучения, которое завершается внешним экзаменом и выдачей сертификата. Таким образом, выпускники выходят на рынок труда с двумя профессиями.

Генеральный информационный партнер ММСО 2017 – проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".

Московский международный салон образования (ММСО) – главное мероприятие в сфере образования России, организуемое Министерством образования и науки Российской Федерации. Московский международный салон образования – это не только открытый форум, но и самая масштабная в России выставка новых образовательных услуг, технологий и инновационных проектов, а также крупная профориентационная площадка. В 2017 году Салон пройдет в четвертый раз: запланировано 500 мероприятий программы с участием более 1000 спикеров.