Педагоги обсудят безопасность школьников в интернете на ММСО-2017

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Педагоги обсудят вопросы информационной безопасности в школах, защиты подрастающего поколения от противоправного контента в сети, модели участия в этой работе учителей, родителей и самих школьников на Х съезде Всероссийского педагогического собрания "Безопасность семьи и школы в современном информационном пространстве", которое пройдет 14 апреля в рамках Московского международного салона образования (ММСО-2017), сообщили РИА Новости в оргкомитете ММСО.

На сегодняшний день государства уже не в состоянии контролировать все информационные потоки в глобальных сетях, что напрямую сказывается на безопасности мирового сообщества, считает председатель Всероссийского педагогического собрания Валентина Иванова. "В первую очередь, под удар попадают дети, которые не всегда способны оценить посыл информационного контента. Несовершеннолетние пользователи, а особенно школьники, в виртуальном пространстве представляют самую уязвимую часть интернет-аудитории, и мы обязаны их защитить", — рассказала она РИА Новости.

В рамках съезда состоится церемония награждения победителей Всероссийского конкурса школьников "Наследники Юрия Гагарина" и Всероссийского педагогического конкурса "Мои инновации в образовании". В работе съезда примут участие представители Минобрнауки РФ, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, представители Российского движения школьников и Лиги безопасного интернета, директора и учителя школ, педагоги и родители из более чем 60 регионов страны.

Генеральный информационный партнер ММСО-2017 — проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".

Московский международный салон образования (ММСО) – главное мероприятие в сфере образования России, организуемое Министерством образования и науки Российской Федерации. Московский международный салон образования – это не только открытый форум, но и самая масштабная в России выставка новых образовательных услуг, технологий и инновационных проектов, а также крупная профориентационная площадка. В 2017 году Салон пройдет в четвертый раз: запланировано 500 мероприятий программы с участием более 1000 спикеров.