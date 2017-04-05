Устойчивость молодежи к экстремизму обсудят на салоне образования в Москве

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Министры образования стран-участниц Московского международного салона образования обсудят формирование устойчивости молодежи к радикальным идеологиям, сообщил замминистра образования и науки Вениамин Каганов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"В рамках салона поддержано наше предложение о проведении форума министров… здесь будут обсуждаться очень важные вопросы, которые связаны с формированием, с ролью системы образования в формировании устойчивости обучающихся к радикальным идеологиям, к экстремизму и так далее ", — сказал Каганов.

Замминистра отметил, что ММСО в 2017 году проходит под эгидой ЮНЕСКО, заместитель гендиректора ЮНЕСКО станет участником салона и одним из ключевых спикеров.

"Почему ЮНЕСКО выбрало эту тему. Потому что эта проблема характерна для очень многих стран. Многие сейчас озабочены не только уровнем знаний и качеством образования, но и гражданской позицией, готовностью молодых людей, которые приходят в образовательные организации, к будущей жизни и сотрудничеству, и правильному поведению, и правильному настрою. Нам есть, что показать в этой сфере. В силу разных причин Российская Федерация имеет большой опыт, в том числе и по этим направлениям", — сказал он.

Московский международный салон образования (ММСО), организованный Минобрнауки, пройдет с 12 по 15 апреля 2017 года на ВДНХ. Темой четвертого салона станет "Новая экосистема образования". В работе ММСО примут участие ведущие российские и международные образовательные и научные организации, представители федеральных и региональных министерств и ведомств. Всего к участию в работе салона приглашены более тысячи экспертов.

Московский международный салон образования (ММСО) – главное мероприятие в сфере образования России, организуемое Министерством образования и науки Российской Федерации. ММСО – это не только открытый форум, но и самая масштабная в России выставка новых образовательных услуг, технологий и инновационных проектов, а также крупная профориентационная площадка. В 2017 году Салон пройдет в четвертый раз: запланировано 500 мероприятий программы с участием более 1000 спикеров.