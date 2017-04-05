Главное в образовании на ММСО 2017: тенденции, тренды и технологии

Круглый стол в формате видеомоста Москва – Симферополь на тему: "Главное в образовании на ММСО 2017: тенденции, тренды и технологии".

Участники в Москве:

— заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Вениамин КАГАНОВ;

— директор Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании ТАО Чжань;

— ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина ЧЕРНИКОВА;

— директор Московского международного салона образования Максим КАЗАРНОВСКИЙ;

— заместитель начальника Управления научной политики и организации научных исследований МГУ им. М.В. Ломоносова Александра ЭНГОВАТОВА.

В Симферополе:

— генеральный директор Международного детского центра "Артек" Алексей КАСПРЖАК.

С 12 по 15 апреля на ВДНХ будет открыт Московский международный салон образования. Программа этого года – "Новая экосистема образования". Какие изменения ждут эту сферу в ближайшее время? Как Россия включена в международный образовательный процесс? Как развивается система оценки качества обучения? Как создается единое доступное образовательное пространство? Насколько задействованы родители? Как меняется роль педагогов? Каковы форматы повышения их квалификации?