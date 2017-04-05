Московский салон образования посетят около 60 тысяч человек

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Порядка 60 тысяч человек посетят Московский международный салон образования (ММСО) в 2017 году, сообщил директор исполнительной дирекции ММСО Максим Казарновский на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Московский международный салон образования (ММСО), организованный Минобрнауки, пройдет с 12 по 15 апреля 2017 года на ВДНХ. Темой четвертого салона станет "Новая экосистема образования". В работе ММСО примут участие ведущие российские и международные образовательные и научные организации, представители федеральных и региональных министерств и ведомств. Всего к участию в работе салона приглашены более тысячи экспертов.

"В этом году мы планируем около 60 тысяч посетителей. Это какая-то катастрофическая для нас сумма и большая ответственность. Все службы готовы, мы ждем", — сказал Казарновский.

Согласно представленным материалам, число посетителей ММСО ежегодно растет. Так, первый салон, который состоялся в 2014 году, посетили 12 тысяч человек, в 2015 году — 21 тысяча человек, а в прошлом году ММСО посетили 52 тысячи человек. Также, по словам Казарновского, на ММСО приглашены 400 экспонентов.

Он также отметил, что отличительными особенностями салона этого года являются большой интерес со стороны региональных министерств образования и большое количество заявок со стороны молодых образовательных проектов.

Как планируют организаторы, в мероприятиях ММСО в 2017 году участие примут 30 стран, 50 зарубежных делегаций, 35 зарубежных министров образования и 100 международных экспертов.