Ездов: знание методов инклюзии помогает учителю лучше обучать весь класс

Методы инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья сегодня стали одним из наиболее актуальных направлений повышения квалификации педагогов. Этой теме будет посвящен ряд мероприятий в рамках Московского международного салона образования-2017 (ММСО), который пройдет в Москве с 12 по 15 апреля. О новых вызовах, которые инклюзия поставила перед учителями, и о возможностях обмена опытом корреспонденту РИА Новости рассказал директор школы №1788 города Москвы, куратор программы повышения квалификации для педагогов на ММСО Александр Ездов.

- Александр Анатольевич, расскажите, пожалуйста, о Ваших планах по участию в Московском международном салоне образования?

— Я уже третий год организую одну из секций Салона (они называются там кластерами), которая называется "Инклюзия". Там собираются люди, которым не безразлично обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. В первую очередь, это учителя-практики и директора школ, которые хотят освоить эффективные методы обучения таких детей.

Вторая категория наших участников – это политики или чиновники в сфере образования, готовые что-то менять в нормативных документах, предлагать какие-то региональные программы, чтобы этим дети смогли легче и лучше обучаться.

Третья категория – родители. В дни работы Салона они могут узнать, какие есть программы, нормативные документы и методические разработки в области обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, какими они обладают правами, в какие образовательные организации могут обратиться. Они могут познакомиться со специалистами, послушать их выступления и понять, что подходит для их ребенка.

- Можете ли Вы оценить результаты работы кластера "Инклюзия" за три года?

— Все это время мы придерживаемся единой стратегии — собираем лучшие практики, чтобы педагоги могли обмениваться опытом. Мы не делаем каких-то серьезных научных обобщений, не выдвигаем новых гипотез. Мы лишь помогаем учителям, которые будут работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья, узнать, что нового было сделано за год, какие появились идеи, педагогические и информационные технологии, объекты развивающей и учебной среды, и что можно было бы использовать для работы.

Главный результат нашей работы – возникло сообщество педагогов. В прошлом году, например, наши мероприятия проходили в зале, рассчитанном на 50 человек, и ни на одном из них в зале не было свободных мест. Обычно еще человек 20-25 стояли в проходах. В зале возникала атмосфера, очень способствующая тому, чтобы педагоги делились опытом и непосредственно реагировали на происходящее: "Вот об этом я еще не слышал", "Смотри-ка, здорово они это придумали", "А мы делаем так же".

В этом году, для того, чтобы педагоги могли приобрести еще больше опыта, в дни работы Салона в зале "Инклюзия" Минобрнауки представит в докладах все разработки, которые были сделаны в прошлом году за деньги министерства, причем очень конкретно: "Мы разработали такую-то программу, она доступна для скачивания на таком-то сайте". "Мы подготовили методический материал, мы с ним работали так-то, его можно можно скачать вот здесь". То есть участники мероприятия смогут сразу же начать применять новейшие разработки Минобрнауки на практике.

Еще одно нововведение Салона этого года — выступления академиков Российской академии образования с публичными лекциями. Инклюзивному образованию посвятят свои выступления ученые, давно работающие с этой проблемой — первый заместитель председателя Комитета по образованию Госдумы Олег Смолин, директор Института коррекционной педагогики Николай Малофеев и ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Семенов. Мне кажется, их выступления также будут очень полезны учителям и родителям.

- Сколько педагогов вовлечено в обмен опытом по развитию и применению методик инклюзивного образования?

— К сожалению, я не могу назвать точную цифрой, но могу сказать, что эта тема очень востребована. Три года назад, когда мы первый раз проводили на Салоне наши мероприятия, посвященные инклюзивному образованию, у нас было ощущение, что эта тема очень узкая, и к нам придут только те специалисты, которые и без нас давно знают друг друга и часто общаются на различных совещаниях. Нам казалось, что мы будем и дальше вариться в собственном соку и обсуждать наши специфические проблемы в закрытом сообществе.

Но прошлогодний Салон показал, что тема инклюзии супервостребована и важна, и многие готовы в нее включаться. Закон об образовании и Федеральный образовательный стандарт для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, вступивший в силу с 1 сентября, сильно эту тему актуализировали. Многие учителя поняли, что обучение таких детей — это уже не проблема только коррекционной школы, это коснется их непосредственно, и им есть, чему поучиться. Из-за этого востребованность темы сильно возросла. Что государство могло сделать для этих детей – оно уже сделало. Теперь задача широкого профессионального сообщества — сделать так, чтобы этим детям было лучше жить, чтобы они поняли, что у них тоже есть права.

- Темой Салона-2017 стала "новая экосистема образования". Может ли такая экосистема существовать в инклюзивном образовании?

— Как и в любой экосистеме, в инклюзивном образовании все должно происходить гармонично. Мне кажется, активное вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в массовое обучение дисгармонии не добавляет. Наоборот, когда особый ребенок пришел в обычный класс, он чувствует, что может заниматься вместе со всеми, при этом и его класс обогащается новыми педагогическими практиками. Необходимо лишь, чтобы учитель понял, что особого ребенка нужно учить, в некотором смысле, индивидуально, когда тот находится в классе.

Фактически, в этой ситуации учитель учится работать с моделью индивидуализации образования, которую затем он может переносить и на остальных детей в классе, потому что к каждому ребенку нужен свой подход. Одному нужно много рассказывать, а другому лучше дать что-то посмотреть, он лучше воспринимает визуальную информацию. Третьему нужно дать источник информации, и он сам все найдет и поймет. А четвертый лучше понимает предмет, когда сам объясняет его другим. И так далее. То есть когда учитель начинает думать, как лучше обучить одного ребенка в классе, потом начинает лучше учить и всех остальных. Инклюзивные педагогические методики работают на весь класс.

Кроме этого, ученики тоже понимают, что особому ребенку нужна помощь, и они могут ее оказать. В этот момент они приобретают очень важные общегуманистические жизненные навыки: "Я могу быть полезным. Я могу прямо сейчас кому-то помочь". Это совсем не то, что: "Я маленький, с меня хватит и того, что я однажды перевел бабушку через дорогу". В ситуации инклюзии возникает уже не игра в помощь, а реальная помощь. Ребенок видит результат своей деятельности – он что-то объяснил однокласснику или помог ему, поддержал его кресло или проводил, и так далее. Мне кажется, это очень важно.

- Считаете ли Вы, что возможности инклюзии безграничны?

— Конечно, нет. Я ни в коем случае не хочу сказать, что инклюзия – это панацея от всех бед, что всех особых детей нужно учить в инклюзивной модели, и по-другому невозможно. Нет, конечно, все ситуации разные, и некоторые — очень сложные. Существующая с советских времен в России система коррекционного образования в спецшколах продолжает работать, и она очень эффективна. Но то, что сейчас развивается и применяется и другая модель – мне кажется, очень важно и здорово. Тогда у ребенка и у родителя возникает возможность выбора наилучшего способа обучения.

Московский международный салон образования (ММСО) – главное мероприятие в сфере образования России, организуемое Министерством образования и науки Российской Федерации. Московский международный салон образования – это не только открытый форум, но и самая масштабная в России выставка новых образовательных услуг, технологий и инновационных проектов, а также крупная профориентационная площадка. В 2017 году Салон пройдет в четвертый раз: запланировано 500 мероприятий программы с участием более 1000 спикеров.