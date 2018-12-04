Завершился форум "Добрая Казань. Благотворительность: опыт регионов"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. 29-30 ноября 2018 года в Казанской ратуше представители органов власти и благотворительных организаций со всей страны обменялись опытом поддержки некоммерческого сектора и развития культуры благотворительности. Ключевой темой третьего всероссийского форума "Добрая Казань. Благотворительность: опыт регионов", проходящего в рамках проекта "Добрая Казань", стали успешные региональные практики в сфере развития благотворительности и добровольчества.

Организаторами форума в 2018 году выступили мэрия Казани, министерство по делам молодежи Республики Татарстан и АНО "Добрая Казань". Партнеры форума — сервис Добро Mail.Ru и Агентство социальной информации.

В течение двух дней эксперты в области благотворительности из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Новороссийска, Ульяновска, а также других городов и субъектов России, работали на дискуссионных площадках и принимали участие в образовательной программе для сотрудников НКО и волонтеров.

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков отметил успехи в развитии некоммерческого сектора Республики Татарстан.

"Некоммерческие организации Татарстана заняли лидирующую позицию в распределении президентских грантов. В этом году НКО Казани вышли на устойчивое третье место после Санкт-Петербурга и Екатеринбурга", — заявил он. Сергей Новиков подчеркнул, что в Казани реализуется много важных инициатив, которые достойны тиражирования на всю страну, а также выделил высокий уровень софинансирования местных благотворительных проектов.

© пресс-служба форума "Добрая Казань" Начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на церемонии закрытия форума "Добрая Казань" © пресс-служба форума "Добрая Казань" Начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на церемонии закрытия форума "Добрая Казань"

Форум "Добрая Казань", созданный для того, чтобы заинтересованные стороны смогли познакомиться и объединиться в общем деле, уже в третий раз собирает активных и отзывчивых людей со всей страны, заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

"Мы начинали дорогу, не имея никакого опыта. Искренне рад, что многие организации стали не просто нашими партнерами, а близкими друзьями. Каждому в отдельности благодарен за работу, которую мы вместе проводим. Сегодня уже можно говорить, что "Добрая Казань" состоялась", — заявил Метшин.

Он напомнил, что "Добрая Казань" — это один из 12 приоритетов развития Казани, и проект выступает площадкой для рождения новых инициатив, одной из которых стал фестиваль "Добрая волна", который уже охватил многие крупные города России. Мэр Казани поблагодарил руководство страны за поддержку в развитии благотворительности и реализации значимых социальных проектов: "Особенно важно, что это на самом высоком уровне находит поддержку, люди знают, что их работа важна. Вижу, сколько здесь неравнодушных людей, и надеюсь, что мы только в начале пути. У нас в городе появился лозунг "Не вместо, а вместе!", и сегодня мы вместе с коллегами делаем это большое дело".

Форум "Добрая Казань" помогает представителям власти, общественных и благотворительных организаций наладить диалог и найти баланс в решении важных для общества проблем, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Омбудсмен призвала государство оказывать максимальную поддержку проектам по защите семьи и материнства: "Они решают конкретную задачу быстро, гибко, порой анонимно помогая женщине в трудной жизненной ситуации, максимально комфортно для нее. Низкий поклон за эту работу, за то, что сохраняются семьи, вовремя приходит помощь".

Президент фонда "Линия жизни" Фаина Захарова рассказала участникам форума об опыте сотрудничества ее благотворительной организации с Казанью. Детская республиканская клиническая больница стала первой площадкой, на которой благотворительный фонд "Линия жизни" стал оказывать не только адресную помощь, но также финансировать покупку оборудования для проведения сложных операций, а совместно с медицинским университетом фонд проводит научные исследования. "Это был первый такой наш опыт", — подчеркнула Фаина Захарова.

В рамках форума прошло обсуждение проекта концепции содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации с участием директора департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ Артема Шадрина. "Когда мы говорим про развитие благотворительности, мы должны понимать, что речь идет не просто о ресурсах, которые удается привлечь для решения социальных задач, но и о возможностях для запуска новых форматов работы и использовании новых технологий, которые по определенным причинам медленнее внедряются в традиционных учреждениях и организациях", — отметил он.

"Благотворительность может позволить себе экспериментировать. Благотворительность может позволить себе поддержать что-то новое, не боясь спорного результата и неудач. Важно обеспечить минимальные барьеры для того, чтобы вовлекать в решение социальных задач что-то новое, важное и нужное", — подчеркнул Артем Шадрин.

На мероприятии состоялось обсуждение сферы благотворительности как инструмента развития территорий, а также вопросов, связанных с волонтерским фандрайзингом, профилактикой выгорания сотрудников некоммерческого сектора, участием власти в развитии благотворительной сферы, "серебряным" волонтерством. Также участники форума представили лучшие примеры системных благотворительных проектов.