Отношение к инвалидам как готовность развивать уважение прав человека

В 1992 году Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций своей резолюцией №47/3 провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов (International Day of Persons with Disabilities) с целью продвижения прав инвалидов во всех сферах общественной жизни. Специально к этой дате Всероссийское общество инвалидов подготвоило небольшую памятку о значении этого дня.

Принятие Конвенции о правах инвалидов в 2006 году стало логическим продолжением многолетней работы ООН в этой области. Ее подписали больше всего стран по сравнению с числом государств, подписавших другие конвенции ООН. Предложенный механизм реализации прав человека для людей с инвалидностью стал неотъемлемой частью международного права. Мировое сообщество признало важность социальной инклюзии и равенства для дальнейшего продвижения прав инвалидов в области устойчивого развития до 2030 года. Поэтому основной темой 2018 года стало "Расширение возможностей инвалидов и обеспечение инклюзивности и равенства".

Конвенция ООН о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной ассамблеи от 13 декабря 2006 года, вступившая в силу 3 мая 2008 года и закрепляющая основные права и свободы личности по отношению к людям с инвалидностью, — первый всеобъемлющий договор в области прав человека XXI столетия. Конвенция знаменует собой "смену парадигмы" в том, что касается отношения и подходов к инвалидам.

По-настоящему переломным событием в отношении к инвалидам, повлекшим за собой глобальные перемены в восприятии обществом людей с ограниченными возможностями здоровья, стало подписание 3 мая 2012 года президентом России Федерального закона №46 — ФЗ "О ратификации Конвенции о правах инвалидов". Данное решение направлено на защиту прав инвалидов, борьбу с их дискриминацией и обеспечение полноценного участия людей с ограниченными возможностями здоровья в жизни общества.

Депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев отметил:

"Международный день инвалидов — это привлечение внимания государства, бизнеса и широкой общественности к проблемам инвалидов, напоминание о том, что в обществе есть люди с ограниченными возможностями здоровья с равными правами на полноценную жизнь. Отношение общества к инвалидам показывает уровень готовности — как государства, так и отдельных граждан — идти по пути развития гуманизма и уважения прав человека. Российская Федерация, как и все государства-участники, ратифицировавшие Конвенцию о правах инвалидов, предпринимает и настроена в дальнейшем активно осуществлять все надлежащие меры, для обеспечения достаточного жизненного уровня инвалидов и их социальной интеграции. Убежден, что люди с инвалидностью являются полноправными членами общества и вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие нашей страны".

Терентьев также напомнил о недавних поручениях, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым после встречи 21 ноября с представителями общероссийских общественных организаций инвалидов, направленных на совершенствование российского законодательства и улучшение положения инвалидов в нашей стране.