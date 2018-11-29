ЩедрыйВторник: акций и пожертвований стало больше в несколько раз

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. 27 ноября в России в третий раз прошел международный день благотворительности #ЩедрыйВторник. К движению присоединились более 2700 партнеров из 275 населенных пунктов, которые организовали более 2000 благотворительных событий. Объем онлайн-пожертвований вырос в 2 раза.

"#ЩедрыйВторник 2018 показал небывалый отклик не только в крупных городах и мегаполисах, но и в малых городах, селах и поселках: в этом году количество мероприятий на нашей интерактивной карте выросло в 3 раза. В основе движения #ЩедрыйВторник — инициатива, взаимопомощь и солидарность. Миллионы людей во всем мире в этот день совершают добрые дела по собственной инициативе, меняя жизни целых сообществ к лучшему", — отметила Мария Черток, директор фонда поддержки и развития филантропии "КАФ", координатора движения в России.

Два года назад в преддверии первого #ЩедрогоВторника был запущен флешмоб "Неделя признаний". Тогда почти никто не рассказывал о своих добрых делах, а уже через три года участниками флешмоба стали почти 23 000 человек. Согласно исследованию о частных пожертвованиях фонда "КАФ", количество людей, рассказывающих друзьям и близким о благотворительности, выросло на треть и составляет 56% в 2018 году по сравнению с 42% в 2016-м. Цифры этого года говорят нам, что 50% россиян слышали от друзей, коллег и родственников, что они занимались благотворительностью: жертвовали деньги, работали волонтерами и тому подобное. Среди тех, кто участвовал в благотворительности, эта доля еще выше — почти 70%.

27 ноября сумма сборов через основные платформы онлайн-пожертвований в среднем выросла в 2 раза по сравнению с обычным днем и составила 2,6 миллиона рублей.

Пожертвования в крупные фонды через СМС и онлайн (через банковские карты), такие как "АдВита", "Русфонд", "Правмир", "Линия жизни", фонд "Вера", "Предание" и радио "Вера", за один день, 27 ноября, составили почти 4 миллиона рублей, что в среднем в 2 раза выше, чем в обычные дни, а число пожертвований выросло в 3 раза по сравнению с обычным днем.