Пациентская школа для больных ПИД откроется в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Фонд "Подсолнух" открывает 25-ю пациентскую школу — на этот раз в Ростове- на-Дону. 1 декабря все, кому необходима поддержка в борьбе с первичным иммунодефицитом, смогут получить консультации юриста, психолога и врача-иммунолога, сообщает фонд "Подсолнух".

Важный элемент каждой пациентской школы — работа в команде. Психолог настраивает пациентов и их близких на правильную волну, учит общаться так, чтобы было комфортно всем.

"И еще один очень нужный элемент каждой школы — знакомство пациентов друг с другом и их сплочение в борьбе с общим недугом", — отметил руководитель проекта пациентских школ фонда "Подсолнух", психолог Александр Рунов.

Проект был запущен в апреле 2016 года для людей, страдающих врожденным генетическим заболеванием — первичным иммунодефицитом (ПИД). "Подсолнух" собирает пациентов для совместных занятий с психологом, для общения друг с другом и получения юридических и медицинских консультаций специалистов фонда и приглашенных врачей.