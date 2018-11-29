В Новосибирске состоится рождественский благотворительный бал "Живи"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. 11-й рождественский благотворительный бал "Живи" пройдет 14 декабря. Ежегодно это событие объединяет неравнодушное бизнес-сообщество Новосибирска для сбора средств в помощь тяжелобольным детям.

На мероприятии традиционно проведут благотворительный аукцион и ярмарку. Все собранные средства будут направлены на поддержку детского онкогематологического отделения в ЦРБ Новосибирска и оказание адресной помощи детям со злокачественными заболеваниями крови. Партнером распределения средств выступает благотворительный фонд "Живи".