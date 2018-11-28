Олеся Алиева: "Лыжи мечты" – это лечение любовью

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. "Лыжи мечты" — это не про болезнь, это про успех и любовь, считает Олеся Алиева, известная российская горнолыжница. "Попробуйте посмотреть на фотографии детей с особенностями в тот момент, когда они едут на лыжах и на роликах мечты. Вы увидите счастье, задор, восторг, ничего нездорового! У особенных семей жизнь гораздо тяжелее, чем у обычных людей. И раз что-то может подарить им счастье, разве не стоит этим заниматься? Посмотрите на лица детей, они добиваются большего, чем обычные люди", — говорит Олеся.

Во всем мире в День благотворительности во время акции #ЩедрыйВторник как частные люди, так и большие компании что-то делают для тех, кто нуждается в помощи. В этот день центр "Лыжи мечты" провел благотворительное мероприятие в Москве, чтобы собрать деньги на открытие в Липецкой и Вологодской областях этой отечественной уникальной программы реабилитации для детей с особенностями развития.

Программу Сергея и Натальи Белоголовцевых пришли поддержать одна из самых именитых горнолыжниц Олеся Алиева, журналист и общественный деятель, депутат Государственной Думы и уполномоченный по правам ребенка Московской области Оксана Пушкина, а также звездные волонтеры "Лыж Мечты" — теле- и радиоведущая Светлана Зейналова, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Елена Шалимова.

Для многих, кто пришел на спортивный праздник, все началось с постов в соцсетях пятилетней давности. Сергей и Наталья Белоголовцевы писали о том, как было бы хорошо сделать горные лыжи доступными детям с ДЦП. Появились первые волонтеры, которые сейчас составляют костяк команды. Одной из первых пришла в проект Олеся Алиева, которая сказала чудесные слова про "Лыжи мечты": "Это не лечение спортом, это лечение любовью. Когда я увидела этих замечательных детей, я поняла, что я в "Лыжах мечты" надолго, насколько сил хватит!"

Доброта лилась из глаз каждого выступающего. Слова благодарности организаторов — особенным мамам, слова признательности особенных мам — инструкторам и донорам, тем, благодаря кому удается организовать занятия там, где на это нет своих средств.

"Сейчас "Лыжи мечты" работают в 30 регионах, — рассказывает директор программы Анна Шилова, тоже один из первых волонтеров. — Всего у нас занимается порядка 7000 людей от 3 до 65 лет. Проблема социализации людей с инвалидностью — это самая большая проблема в обществе, на мой взгляд, потому что количество особенных людей у нас в стране исчисляется миллионами". Елена Шаламова, российская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, говорит о том, что "Лыжи мечты" вызывают восхищение и что терапевтический спорт — это один из способов прочувствовать победу над собой.

"СМИ эти темы поднимать не любят, это никогда не поднимает рейтинги, — говорит Светлана Зейналова о необходимости поддерживать любые благотворительные инициативы. — На СМИ лежит действительно ответственность за то, что показываешь. Если СМИ найдут в себе силы отказаться от желтой информации в пользу информации благотворительной, это в наше время тоже мини-подвиг. — Но это большая необходимость, нельзя делать вид, что этого не существует, нельзя делать вид, что у нас с этим все в порядке. Да, у нас все это есть и с этим есть проблемы. Нужно уметь помогать, нужно уметь сочувствовать, уметь соболезновать, уметь всей своей душой желать кому-то помочь, это воспитуемо, это можно прививать в школе, напоминать людям, что есть вещи лучше, чем новый айфон. Ведь, по сути, можно спасти чью-то жизнь, не подвергая свою жизнь опасности, разве это не самое большое удовольствие на земле".

Еще один гость — Оксана Пушкина — комментирует работу "Лыж мечты" и как друг, и как общественный деятель: "Эта семья, семья Белоголовцевых, преодолевает все препятствия, и к ним хочется примкнуть. Потому что программа, идея — потрясающая, я видела детей с ДЦП, которые встают, я видела детей с аутизмом, которые заговаривают. И для меня это больше всяких похвал.

Моя задача как регионального координатора программы "Крепкая семья" — продвигать эту программу и сделать ее обязательной как ИПРА (Индивидуальная программа детей инвалидов. — Прим. ред.), как это сделано в Ханте-Мансийске, уговорить моего губернатора, а Воробьев (Андрей Воробьев, губернатор Московской области. — Прим. ред.) — очень прогрессивный человек. Я при нем создала ассоциацию родителей детей инвалидов. Эти дети — дети нашего общества. Мы должны создавать условия, чтобы они чувствовали в стране себя комфортно. Таких, как Белоголовцевы, нужно на руках носить!"