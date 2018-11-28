ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Жизнь без преград

Олеся Алиева: "Лыжи мечты" – это лечение любовью

(обновлено: 15:47 28.11.2018)
0180
© Пресс-служба "Лыжи мечты"Олеся Алиева: Лыжи мечты – это лечение любовьюОлеся Алиева: Лыжи мечты – это лечение любовью
© Пресс-служба "Лыжи мечты"

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. "Лыжи мечты" — это не про болезнь, это про успех и любовь, считает Олеся Алиева, известная российская горнолыжница. "Попробуйте посмотреть на фотографии детей с особенностями в тот момент, когда они едут на лыжах и на роликах мечты. Вы увидите счастье, задор, восторг, ничего нездорового! У особенных семей жизнь гораздо тяжелее, чем у обычных людей. И раз что-то может подарить им счастье, разве не стоит этим заниматься? Посмотрите на лица детей, они добиваются большего, чем обычные люди", — говорит Олеся.

Волонтеры-наставники: дарить не подарки, а общение
© Фото предоставлено фондом "Арифметика добра"
Волонтеры-наставники: дарить не подарки, а общение

Во всем мире в День благотворительности во время акции #ЩедрыйВторник как частные люди, так и большие компании что-то делают для тех, кто нуждается в помощи. В этот день центр "Лыжи мечты" провел благотворительное мероприятие в Москве, чтобы собрать деньги на открытие в Липецкой и Вологодской областях этой отечественной уникальной программы реабилитации для детей с особенностями развития.
Программу Сергея и Натальи Белоголовцевых пришли поддержать одна из самых именитых горнолыжниц Олеся Алиева, журналист и общественный деятель, депутат Государственной Думы и уполномоченный по правам ребенка Московской области Оксана Пушкина, а также звездные волонтеры "Лыж Мечты" — теле- и радиоведущая Светлана Зейналова, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Елена Шалимова.

Для многих, кто пришел на спортивный праздник, все началось с постов в соцсетях пятилетней давности. Сергей и Наталья Белоголовцевы писали о том, как было бы хорошо сделать горные лыжи доступными детям с ДЦП. Появились первые волонтеры, которые сейчас составляют костяк команды. Одной из первых пришла в проект Олеся Алиева, которая сказала чудесные слова про "Лыжи мечты": "Это не лечение спортом, это лечение любовью. Когда я увидела этих замечательных детей, я поняла, что я в "Лыжах мечты" надолго, насколько сил хватит!"

Доброта лилась из глаз каждого выступающего. Слова благодарности организаторов — особенным мамам, слова признательности особенных мам — инструкторам и донорам, тем, благодаря кому удается организовать занятия там, где на это нет своих средств.

"Сейчас "Лыжи мечты" работают в 30 регионах, — рассказывает директор программы Анна Шилова, тоже один из первых волонтеров. — Всего у нас занимается порядка 7000 людей от 3 до 65 лет. Проблема социализации людей с инвалидностью — это самая большая проблема в обществе, на мой взгляд, потому что количество особенных людей у нас в стране исчисляется миллионами". Елена Шаламова, российская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, говорит о том, что "Лыжи мечты" вызывают восхищение и что терапевтический спорт — это один из способов прочувствовать победу над собой.

"СМИ эти темы поднимать не любят, это никогда не поднимает рейтинги, — говорит Светлана Зейналова о необходимости поддерживать любые благотворительные инициативы. — На СМИ лежит действительно ответственность за то, что показываешь. Если СМИ найдут в себе силы отказаться от желтой информации в пользу информации благотворительной, это в наше время тоже мини-подвиг. — Но это большая необходимость, нельзя делать вид, что этого не существует, нельзя делать вид, что у нас с этим все в порядке. Да, у нас все это есть и с этим есть проблемы. Нужно уметь помогать, нужно уметь сочувствовать, уметь соболезновать, уметь всей своей душой желать кому-то помочь, это воспитуемо, это можно прививать в школе, напоминать людям, что есть вещи лучше, чем новый айфон. Ведь, по сути, можно спасти чью-то жизнь, не подвергая свою жизнь опасности, разве это не самое большое удовольствие на земле".

Еще один гость — Оксана Пушкина — комментирует работу "Лыж мечты" и как друг, и как общественный деятель: "Эта семья, семья Белоголовцевых, преодолевает все препятствия, и к ним хочется примкнуть. Потому что программа, идея — потрясающая, я видела детей с ДЦП, которые встают, я видела детей с аутизмом, которые заговаривают. И для меня это больше всяких похвал.

Моя задача как регионального координатора программы "Крепкая семья" — продвигать эту программу и сделать ее обязательной как ИПРА (Индивидуальная программа детей инвалидов. — Прим. ред.), как это сделано в Ханте-Мансийске, уговорить моего губернатора, а Воробьев (Андрей Воробьев, губернатор Московской области. — Прим. ред.) — очень прогрессивный человек. Я при нем создала ассоциацию родителей детей инвалидов. Эти дети — дети нашего общества. Мы должны создавать условия, чтобы они чувствовали в стране себя комфортно. Таких, как Белоголовцевы, нужно на руках носить!"

Комментировать
Жизнь без преград
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена