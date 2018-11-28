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Жизнь без преград

Российские школьники разработали приложения для поиска пропавших людей

(обновлено: 15:00 28.11.2018)
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© Пресс-служба Олимпиады Национальной технологической инициативыРоссийские школьники разработали приложения для поиска пропавших людейРоссийские школьники разработали приложения для поиска пропавших людей
© Пресс-служба Олимпиады Национальной технологической инициативы

Екатерина Баяндина специально для проекта "Социальный навигатор"

На протяжении трех дней участники поисково-спасательного хакатона от 13 до 17 лет разрабатывали цифровые решения, позволяющие существенно упростить поиски пропавших. Заказчиком такой работы выступил крупнейший в России поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт". Только в 2018 году отряд получил 10 989 заявок, 8514 человек удалось найти живыми.

Олег Леонов — координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", старший специалист по обучению волонтеров, рассказал о том, насколько необходимы современные инженерные решения в работе поисковых отрядов:

"Оптимизация подготовки к поисково-спасательным операциям могла бы сэкономить время примерно на четверть, то есть поиски могли бы начинаться существенно раньше. Но главное, что разработки, предложенные ребятами, существенно повлияют на качество поиска. Например, уникальная возможность координировать путь волонтеров. У "Лизы Алерт" есть приложение, которое сейчас находится на стадии доработки, многое из предложенного на хакатоне мы планируем в него внедрить".

Для организаторов соревнований — олимпиады НТИ, кружкового движения и МОО "Игры будущего" — принципиально важно предлагать молодым людям задачи, решения которых могут приносить реальную, практическую пользу.

"Странно было бы не удовлетворить потребность создавать реально нужные продукты, тем более когда на них есть фактический запрос как со стороны потребителя, так и со стороны производителя, в нашем случае — разработчика", — рассказал главный организатор олимпиады НТИ Алексей Федосеев.

Победитель соревнования — Ярослав Капустин — приехал на хакатон из Санкт-Петербурга, он был единственным участником, у которого не было команды. О своем решении он рассказал так:

"Я никогда не участвую в олимпиадах и конкурсах, где надо решать задачи, далекие от жизни. Поисково-спасательный хакатон зацепил меня тем, что на нем требовалось работать с абсолютно реальной проблемой. Я сам однажды шел по вечернему лесу один. Мне было 12 лет, и хотя я точно знал, куда мне надо идти, в какой-то момент мне стали мерещиться горящие глаза. Мне бы хотелось работать над этим приложением и сотрудничать с "Лизой Алерт" дальше. Осталось экзамены сдать".

© Пресс-служба Олимпиады Национальной технологической инициативыДля организаторов соревнований принципиально важно предлагать молодым людям задачи, решения которых могут приносить практическую пользу
© Пресс-служба Олимпиады Национальной технологической инициативы
Для организаторов соревнований принципиально важно предлагать молодым людям задачи, решения которых могут приносить практическую пользу

Главная особенность приложения, разработанного Ярославом, заключается в том, что оно сохраняет данные о маршруте волонтера, даже если он находится в местности без интернет-покрытия. Это особенно важно для поисков в лесу. Кроме того, в приложении можно делать метки, если волонтеру удалось найти какую-то вещь, принадлежащую пропавшему человеку, а все группы имеют уникальный поисковый след, что очень важно для координатора, если поиски масштабны и в них задействовано много групп. Существенным плюсом для координаторов является возможность создавать группы волонтеров и видеть свободных и занятых участников, тем самым грамотно распределяя человеческий ресурс.

Команда BHB и ее лидер Эмиль Насыров тоже старались оптимизировать труд волонтеров: "На хакатоне нам рассказали, что координаторы тратят очень много времени, чтобы обзвонить всех волонтеров, узнать, где они находятся. А время при поиске является ключевым фактором. Поэтому мы разработали приложение, позволяющее увидеть все задачи по конкретному поиску, закрепить за ними отдельных людей, узнать координаты волонтера в реальном времени. Мы сделали чат, где можно писать обо всех сложностях, например искать машину, если ты пеший. Кроме того, нажав одну кнопку можно сообщить, что волонтер ушел на поиски или, наоборот, вернулся на базу. Сейчас вся эта координация происходит в ручном режиме".

Участник подчеркнул, что до хакатона никогда не задумывался о том, какое огромное количество людей пропадает ежедневно, и в будущем хотел бы принимать участие в поисках в качестве инженера-разработчика программ, облегчающих поиски.

Спасти рядового человека – как волонтеры учат помогать в ДТП
© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров
Спасти рядового человека: как волонтеры учат помогать в ДТП

Приложение команды XNoobs дает координаторам возможность создавать маршруты, чтобы группы волонтеров не ходили по одним и тем же местам, а значит, не тратили драгоценное время. При этом, даже если трекинг волонтера будет удален, все сделанные им метки сохранятся. Капитан команды Матвей Скуфин рассказал:"Я сам однажды потерялся за границей. Меня спасло то, что я знал язык и точный адрес отеля, а что может спасти человека, потерявшегося в лесу, страшно представить. Если его может спасти волонтер, то пусть ему будет проще это сделать".

Все команды-победители и команды, предложившие интересные решения, получили приглашение пройти стажировку в IT-подразделении "Лизы Алерт". Участники трех команд-лидеров станут финалистами олимпиады НТИ и смогут получить 100 баллов на ЕГЭ по одному из профильных предметов.

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