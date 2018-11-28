В Москве пройдет вечер встреч, посвященный Международному дню инвалидов

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Традиционный вечер встреч в зале церковных соборов храма Христа Спасителя, посвященный Международному дню инвалидов, пройдет в Москве 30 ноября 2018 года, сообщают организаторы мероприятия. 1300 бесплатных пригласительных билетов на вечер были переданы в городские общества инвалидов, коррекционные учебные заведения и интернаты, окружные центры социальной помощи.

Гостями вечера станут инва-спортсмен и мама двоих детей Алеся Гусарова, школьники Павел Трофимов и Станислав Новиков из детского дома города Дмитрова, покорявшие, несмотря на свои недуги, скалы Крыма, а также канадский общественный деятель, мотивационный спикер и защитник прав инвалидов Трейси Шмитт.

В концертной программе выступят лауреат шоу "Голос.Дети" Даниил Плужников и детские творческие коллективы: образцовый детский духовой оркестр имени А.В.Васильева, ансамбль "Ассорти", коллектив жестовой песни "Чудеса".

Мероприятие проводится фондом "Клуб "Приключение" знаменитого путешественника Дмитрия Шпаро и ГБУ "Лаборатория путешествий" при поддержке городских департамента труда и социальной защиты населения и департамента образования в 27-й раз.

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