Межконфессиональный семинар состоялся в Петербургском детском хосписе

Будущие священнослужители должны обладать навыками работы с пациентами хосписов, особенно детских. Для такого служения мало большой души и искреннего желания, ведь ситуация, когда ребенок неизлечимо болен, требует особой осторожности и особых знаний.

Реальный случай: священник на самый распространенный в хосписе вопрос — за что мне это?— отвечает: за грехи родителей. Невольно он причиняет жуткую боль, всего лишь действуя в рамках понятной ему и общепринятой во всех религиях мира догмы о наказании за грехи. Причиняет боль уже измученным безысходностью, неспособным принять множественный смысл людям, оставляет их с чувством еще большей безысходности и вины. Или, например, у ребенка православная мама и отец-мусульманин. Ребенок просит батюшку о поддержке. Как поступить, чтобы не вторгнуться на сложную территорию другой религии, не вызвать конфликт в семье?

Разобраться с подобными вопросами, собрать опыт профессионалов в разных областях и передать его будущим "врачевателям душ" решили организаторы межконфессионального семинара "Социальное служение в интересах детей с тяжелыми заболеваниями".16 ноября в санкт-петербургском Детском хосписе встретились студенты Московской и Петербургской духовных академий, сотрудники Духовного управления мусульман, представители СМИ и специалисты-практики, каждый день работающие с семьями паллиативных больных.

Опросы родных пациентов первого в России Детского хосписа показали, что в разговоре со священнослужителем нуждаются как взрослые, как и дети, поэтому программа семинара включала в себя такие важные практические вопросы, как юридические особенности работы с несовершеннолетними пациентами и служения в медицинских учреждениях, профессиональная этика священнослужителей, а также кейсы по межконфессиональному взаимодействию в процессе оказания паллиативной помощи.

"Душа человека — хрупкое пространство, туда нельзя вторгаться без любви. Душа — это храм живущего там Бога", — начал встречу основатель Детского хосписа, протоиерей Александр Ткаченко.

Рассказывая о принципах социального служения, отец Александр подчеркнул, что советы по общению с пациентами паллиативных служб универсальны для любого человека, вне зависимости от конфессии.

"Не следует навязывать свой опыт и давать советы неизлечимо больному, не нужно сводить разговор с пациентом к своему личному опыту, нежелательно занимать позицию всезнающего, все понимающего. Важно уметь слушать человека, аккуратно подбирать слова и быть не только священнослужителем, но и внимательным, сочувствующим собеседником", — посоветовал отец Александр.

Директор по развитию санкт-петербургского Детского хосписа Анна Кудря подняла вопрос качества и комплексности паллиативной помощи: "Существует четыре составляющих паллиативной помощи — медицинская, социальная, психологическая помощь и обязательно духовная поддержка. Если нет одного из этих элементов, паллиативная помощь не может считаться качественной. У пациентов паллиативных служб возникает много мировоззренческих вопросов, и без духовной поддержки в этот период жизни паллиативная помощь утрачивает целостность", — сказала она.

Коллегу поддержала директор СПб ГАУЗ "Хоспис (детский)" Ирина Кушнарева, отметив, что "право пациентов на получение духовной поддержки в соответствии со своим вероисповеданием закреплено на законодательном уровне".

Священнослужители, как и врачи, психологи, специалисты по социальной работе, относятся к работникам помогающих профессий, а значит, могут столкнуться с синдромом эмоционального выгорания. "Очень важно внимательно относиться к своему состоянию и помнить, что помогать другому мы можем, только если сами имеем достаточно внутренних ресурсов. Регулярная профилактика выгорания или снижение степени его выраженности — ответственность специалиста и вопрос его профессионализма", — подчеркнула заведующая социально-психологической службы АНО "Детский хоспис" Наталия Юдина. Она посоветовала студентам не игнорировать появление тревожных сигналов, постоянно заниматься профилактикой и искать собственные способы преодоления синдрома профессионального выгорания.

К будущим священникам обратился директор благотворительного фонда "Детский хоспис" Павел Ткаченко.

"Приходя к нашим пациентам в хоспис в качестве священнослужителей или волонтеров, вы становитесь участником процесса оказания паллиативной помощи. Мы видим в вас своих коллег и понимаем, что у нас одна задача: повышение качества жизни каждого, кого затронула проблема неизлечимого заболевания", — сказал он.

В завершение мероприятия участники получили возможность ознакомиться с опытом санкт-петербургского Детского хосписа и задать вопросы его сотрудникам. "Подобные мероприятия планируется проводить на регулярной основе", — заявили организаторы. Будущих волонтеров и духовных наставников будут учить системно, комплексно, на примерах.

Межконфессиональный семинар был организован комиссией Общественной палаты Российской Федерации по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности, автономной некоммерческой организацией "Детский хоспис", благотворительным фондом "Детский хоспис" при поддержке Фонда президентских грантов.