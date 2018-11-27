В Историческом музее пройдет показ спектакля «Прикасаемые»

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В выставочном комплексе Исторического музея 1 декабря состоится первый показ новой российско-голландской версии спектакля "In Touch /Прикасаемые", в которой одновременно задействованы и слепоглухие, и зрячеслышащие актеры. Как сообщает фонд поддержки слепоглухих "Со-единение", показ пройдет в рамках открытия инклюзивного фестиваля "Доступная история", организованного Государственным историческим музеем.

"Прикасаемые" — единственный в мире спектакль о людях, которые слушают музыку, не слыша, разговаривают друг с другом на разных языках, чувствуют мир, не видя его. На одной сцене играют вместе слепоглухие и зрячеслышащие артисты из разных стран. В постановке в Историческом музее к основной группе артистов присоединятся актриса Дагмар Слахмолен и слепоглухой нидерландский пловец, участник Паралимпийских игр 2010 и 2012 годов Мишель Тилбеке.

"Я счастлив, что буду участвовать в спектакле и готов принять новый вызов. Проект покажет слепоглухим новые возможности. Посудите сами, разве то, что я сейчас делаю, не вызов? Согласиться впервые выйти на сцену как актер, да еще играть с русским театром? Это действительно круто!" — говорит Мишель Тилбеке.

Фонд поддержки слепоглухих "Со-единение" с 2014 года реализует программы и проекты, направленные на социальную и культурную интеграцию людей с нарушениями слуха и зрения. Спектакль фонда и Государственного театра наций "Прикасаемые" стал одним из первых ключевых проектов в сфере инклюзивного театра и положил начало инклюзивной театральной школе фонда, которая возникла при поддержке Театра наций, ГИТИСа и Школы-студии МХАТ как необходимый шаг в развитии профессионального инклюзивного театра в России в феврале 2016 года.

В 2017 году фонд и учрежденный им центр реализации творческих проектов "Инклюзион" создали новую международную версию спектакля "Прикасаемые" — "In Touch/Прикасаемые".

Спектакль, который пройдет 1 декабря, станет первым в рамках международного социокультурного проекта "Россия — Бельгия — Нидерланды: Театр без границ". Еще три показа пройдут в Ден Боссе, Брюсселе и Амстердаме. Также 7 декабря в Королевском институте глухих "Кенталис" (Нидерланды) пройдет российско-нидерландский круглый стол для специалистов, работающих со слепоглухими людьми.