В Казани пройдет форум "Добрая Казань. Благотворительность: опыт регионов"

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Казанской ратуше в рамках проекта "Добрая Казань" 29-30 ноября 2018 года будет проходить третий всероссийский форум "Добрая Казань. Благотворительность: опыт регионов", сообщает пресс-служба мероприятия.

На площадке форума представители органов власти и благотворительных организаций со всей страны обменяются опытом поддержки некоммерческого сектора и развития культуры благотворительности. Ключевая тема форума — успешные региональные практики в сфере развития благотворительности и добровольчества.

Спикерами форума в этом году станут мэр Казани Ильсур Метшин, директор департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ Артем Шадрин, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев и другие.

Участниками форума станут эксперты в области благотворительности из Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа, а также других субъектов и городов России.

Организаторами форума выступают мэрия Казани, министерство по делам молодежи Республики Татарстан и АНО "Добрая Казань". Партнеры форума — сервис "Добро Mail.ru" и Агентство социальной информации.