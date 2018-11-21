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Жизнь без преград

Визитная карточка интеграции: в Москве стартовал чемпионат "Абилимпикс"

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© Вадим МальцевВизитная карточка интеграции: в Москве стартовал чемпионат АбилимпиксВизитная карточка интеграции: в Москве стартовал чемпионат Абилимпикс
© Вадим Мальцев

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В Москве прошло торжественное открытие четвертого национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".

В соревнованиях, которые проходили по всей стране, приняли участие 9 тысяч человек. На финальный этап чемпионата в Москву приехали победители в своих категориях. Более 1100 людей из 83 регионов России продемонстрируют свои навыки в 73 профессиях, среди которых повар, портной, веб-дизайнер, фотограф, учитель начальных классов, программист, массажист и многие другие.

Чемпионат Абилимпикс соберет в Москве более полутора тысяч участников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Чемпионат "Абилимпикс" соберет в Москве более полутора тысяч участников

Послание участникам чемпионата передал президент России Владимир Путин. Он отметил, что эти люди не только стремятся к победе, но и ломают многие стереотипы, доказывают, что человек, оказавшийся в непростой жизненной ситуации, способен преодолеть любые обстоятельства и добиться успеха, став примером для миллионов соотечественников.

"Подчеркну, что развитие доступной среды, создание условий для реабилитации и самореализации граждан с ограничениями по здоровью, для приобретения ими новых знаний и компетенций, поиска достойной и интересной работы — совместная задача всех уровней власти, общественных объединений, волонтеров и добровольцев", — говорится в послании президента.

Интеграция людей с ограниченными возможностями

Первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексей Вовченко отметил, что чемпионат "Абилимпикс" — это возможность для различных министерств, региональных ведомств и других организаций обратить внимание на проблему трудоустройства людей с инвалидностью и объединить усилия для решения этой задачи.

© Вадим МальцевОткрытие IV Национального чемпионата "Абилимпикс" посетили сотни людей.
© Вадим Мальцев
Открытие IV Национального чемпионата "Абилимпикс" посетили сотни людей.

"Десять лет назад у нас в голове было только одно слово: пандус. Сегодня мы говорим об абилитации людей с ограниченными возможностями, и "Абилимпикс" — наглядный тому пример. Наконец, "Абилимпикс" — это визитная карточка отношения нашего общества к интеграции людей с ограниченными возможностями в рынок труда, в профессиональное образование", — сказал он.

По словам директора департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерства науки и высшего образования РФ Артемия Рожко, чемпионат демонстрирует все возможности интеграции людей с инвалидностью в общество, а также возможности и результаты инклюзивного образования.

Вдохновлять примером

Министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян отметил, что это очень важное мероприятие, потому что оно связано с будущим людей с ограниченными возможностями, молодыми инвалидами, которые проживают в нашей стране.

Руководитель АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров обратился к участникам "Абилимпикска", сказав, что видит перед собой людей с безграничными возможностями. Он также поблагодарил их за работу и добавил, что они вдохновляют других людей.

"Закончить свое выступление я хотел бы словами своего друга Сергея Баклакова, которому в свое время ампутировали руки и ноги, который, несмотря на это, добился очень многого в жизни, стал чемпионом мира по каратэ, стал победителем многих соревнований в разных видах спорта, и его фраза навсегда в моей душе: "Все в твоих руках, даже если их нет", — сказал Комиссаров.

© Вадим МальцевПолина Гагарина поздравила участников с открытием чемпионата "Абилимпикс"
© Вадим Мальцев
Полина Гагарина поздравила участников с открытием чемпионата "Абилимпикс"

Участников и гостей мероприятия приветствовали артисты проектов "Голос" и "Голос. Дети", музыканты Мот, Полина Гагарина и другие.

"То, что вы здесь, то, что мы здесь с вами сегодня, — это уже большая победа. Спасибо вам огромное за ваш труд, за ваши старания, за ваше стремление к победе. Давайте мечтать смело. Двигаемся только вперед и не сбиваемся с этого пути", — сказала певица.

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