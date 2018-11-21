Россияне стали больше говорить о благотворительности

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Количество людей, рассказывающих друзьям и близким о благотворительности, выросло на треть и составляет 56% в 2018 году по сравнению с 42% в 2016-м. Такие данные предоставлены в исследовании частных пожертвований фонда "КАФ", сообщает пресс-служба фонда.

"Два года назад в преддверии #ЩедрогоВторника мы запустили флешмоб "Неделя признаний", тогда почти никто не рассказывал о своих добрых делах. Цифры этого года говорят нам, что 50% россиян слышали от друзей, коллег и родственников, что они занимались благотворительностью: жертвовали деньги, работали волонтерами и т.п. Среди тех, кто сам участвовал в благотворительности, эта доля еще выше — почти 70%", — рассказала Мария Черток, директор фонда "КАФ".

По ее словам, все это подтверждает важные тренды — развитие солидарности и личного участия людей в благотворительности. При этом общественные движения, такие как #ЩедрыйВторник, позволяют развивать этот тренд и привлекать в благотворительность новых людей.

В 2018 году начиная с 20 ноября по всей стране от Калининграда до Южно-Сахалинска пройдут ярмарки, лекции, спектакли, концерты, флешмобы, экскурсии, выставки, волонтерские мероприятия в пользу благотворительных организаций. Уже сейчас #ЩедрыйВторник насчитывает более 2300 партнеров, среди которых благотворительные фонды, компании, школы, музеи и библиотеки.

Присоединиться к движению просто: любой желающий может найти интересное мероприятие в своем городе с помощью интерактивной карты на сайте Щедрыйвторник.рф, а затем рассказать об этом в социальных сетях, используя флешмоб "Неделя признаний".

С 20 ноября по 4 декабря в России впервые пройдет конкурс "Щедрая история" (MyGivingStory). Людям будет предложено поделиться своей "историей щедрости" и рассказать любую историю, связанную с благотворительностью или добрым поступком, которому они стали свидетелями. Истории, получившие максимальное количество репостов, попадут в шорт-лист конкурса, а три победителя получат возможность направить пожертвования от #ЩедрогоВторника в размере 100 000 рублей в поддержку любимой благотворительной организации. Подробности и правила участия можно найти на сайте.

#ЩедрыйВторник-2018 проходит при поддержке Фонда президентских грантов и Рыбаков Фонд.