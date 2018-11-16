Чемпионат "Абилимпикс" соберет в Москве более полутора тысяч участников

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Четвертый национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", который будет проходить в Москве 20-23 ноября, соберет на своей площадке более 1500 участников. Соревнования пройдут по 57 профессиональным направлениям, отобранным в соответствии с международными стандартами.

"Международное движение "Абилимпикс" охватывает 46 стран. Это как олимпиада по профессиональному мастерству, и у России в нем, пожалуй, самый широкий охват направлений", — заявила на пресс-конференции, посвященной старту чемпионата, директор департамента госполитики в сфере профессионального образования Минпросвещения РФ Инна Черноскутова.

По ее словам, в этом году на соревнованиях выступят три категории участников: школьники, студенты и специалисты, причем основную часть конкурсантов составит молодежь. Наиболее востребованными направлениями в этот раз стали кулинария, ремонт автомобилей, информационные технологии, экономика, бухгалтерский учет, медицина и малярное дело.

Черноскутова также сообщила, что оценивать качество выполнения заданий участниками будут более 200 высокопрофессиональных специалистов, которые прошли обучение и сдали квалификационные экзамены.

Особенностью чемпионата в этом году также станет широкая деловая и образовательная программа. Участники смогут посетить различные мастер-классы, воркшопы и встречи с потенциальными работодателями.

В связи с масштабом мероприятия оно пройдет на основной площадке, на ВДНХ, и семи дополнительных локациях по всей Москве, которые будут объединены системой онлайн-трансляций.

"Это движение объединило всех — и людей с ограниченными возможностями, и систему Минпросвещения, и Минобрнауки, и работодателей, и регионы, и волонтерство. Это мощный шаг вперед и фундамент для дальнейшего развития", — подчеркнула ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок.

По ее словам, чемпионат получит активную поддержку работодателей, в том числе со стороны крупных компаний и бизнес-объединений, а его участники — дополнительные возможности по трудоустройству.

"Мы хотим, чтобы каждый участник нашел свое призвание, свою профессию, свою работу. Он уже на виду у работодателей, поскольку данная площадка — место притяжения людей с ограниченными возможностями здоровья, мотивированных работать. А наша работа — показывать, какие они профессионалы", — сказала ректор РГСУ.

Эксперты также отметили, что в рамках Года добровольца, проходящего в стране, при подготовке чемпионата организаторами "Абилимпикса" была проведена масштабная работа по развитию волонтерского движения в субъектах РФ. Так, в проведении региональных этапов соревнований было задействовано около 1500 волонтеров.

Как подчеркнула Инна Черноскутова, опыт признан успешным и полезным, и в ближайший год в каждом регионе планируется обучить навыкам взаимодействия с инвалидами не менее 30% волонтеров из числа зарегистрированных в системе Добровольцы.РФ.

"Абилимпикс" является одним из проектов АНО "Россия — страна возможностей", направленным на развитие системы социальных лифтов в стране. Цель проекта — обеспечение эффективной профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.