Добрые флешмобы ноября

Соцсети давно стали отличной площадкой для добрых дел. В ноябре можно присоединиться сразу к двум замечательным идеям и помочь детям. Портал для людей с инвалидностью DISLIFE приглашает мам особенных детей принять участие в акции #воднойпесочнице и пригласить семью по соседству на совместную прогулку. А фонд #АРИФМЕТИКАДОБРА организует флешмоб "У детей должна быть семья", чтобы привлечь внимание к проблеме сиротства. © РИА Новости / Есения Бландова #ЩедрыйВторник пройдет в России в третий раз

Добрая инициатива #воднойпесочнице — возможность для особенных родителей и родителей здорового ребенка быть ближе друг к другу, вместе воспитывать детей и помогать в решении самых разных проблем.

Особенные родители могут выложить фотографию своей семьи в соцсетях с хештегом #воднойпесочнице и пригласить родителей по соседству на совместную прогулку. В посте предлагается рассказать об особенностях ребенка — его талантах и увлечениях, а также написать несколько слов о диагнозе и правилах общения, чтобы прогулка была одинаково радостной и безопасной для обеих семей.

Родители здоровых детей могут следить за приглашениями с помощью хештега и откликаться на понравившиеся посты, а также просто подбадривать участников, предлагать виртуальную дружбу или реальную помощь.

А если совместная прогулка состоялась, родители могут выложить общую фотографию доброй компании с тем же хештегом и рассказать об этом опыте.

Организаторы уверены, что особенности есть у всех: цвет волос, модель поведения, рост и вес, национальность, язык, стиль одежды, профессия. И если относиться к диагнозу тоже как к особенности, а не как к чему-то неподъемно тяжелому и страшному, что невозможно перешагнуть ни ребенку, ни взрослому, то барьер станет ниже.

Флешмоб фонда #АРИФМЕТИКАДОБРА "У детей должна быть семья" пройдет во Всемирный день сирот, второй понедельник ноября.

К настоящему моменту в российском федеральном банке данных находится более 46 тысяч анкет детей-сирот. При этом только десяти процентам выпускников детских домов удается адаптироваться к взрослой жизни.

Для привлечения внимания к этой проблеме поставьте на свою аватарку рамку и сделайте пост с хештегами #арифметикадобра и #деньсирот, в котором выразите свое отношение к теме сиротства.

От количества общественного внимания во многом зависит, как сложится их судьба. Фотографию с рамкой можно загрузить тут: https://www.a-dobra.ru/avatarka2018