Марафон собрал более 750 тысяч рублей в поддержку людей с синдромом Дауна

Марафон собрал более 750 тысяч рублей в поддержку людей с синдромом Дауна

Марафон собрал более 750 тысяч рублей в поддержку людей с синдромом Дауна

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. На четвертом благотворительном забеге "Добрый грязный трейл" фонду "Синдром любви" удалось собрать 757 300 рублей. Для участия в акции зарегистрировалось 746 бегунов.

Вырученные средства будут направлены на развивающие программы для детей с синдромом Дауна.

Участники смогли выбрать дистанцию, соответствующую их спортивной подготовке, — 3, 7, 14 или 21 км для взрослых.

Самым трогательным стартом по традиции стал детский. Малыши от 2 до 5 лет с поддержкой родителей пробежали 500 метров без учета времени. Дети старшего возраста вышли на дистанции 1 км и 3 км.

Впервые на благотворительном забеге "Добрый грязный трейл" прошла эстафета 3х7 км, участники которой боролись за кубок фонда "Синдром любви". Обладателем награды стала команда Quarry Ultra Track, второе место заняла сборная отцов детей с синдромом Дауна, бронза досталась команде IronStar.

На дистанцию 3 км вышел молодой человек с синдромом Дауна Стас Богданов. Он бежал вместе с волонтером фонда Дмитрием Юргенсоном:

"Стас — молодец, проявил волю. Сегодня бежали три километра, но Стас говорит, что ему этого уже мало, в следующий раз побежим семь!"

Гости забега отметили участие особенных волонтеров "Доброго грязного трейла" — воспитанников Центра сопровождения семьи "Даунсайд Ап" и рязанской региональной общественной организации "Добрые сердца". Победители и призеры забега получали свои награды из рук молодых людей с синдромом Дауна, что сделало призы особенно ценными.

Большую помощь в проведении забега оказали волонтеры фонда. Они принимали участие в рамках проекта "Добровольчество как способ интеграции людей с синдромом Дауна. Новые ценности добровольчества для молодежи столицы", осуществляемого фондом "Синдром любви" при поддержке комитета общественных связей Москвы.