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Жизнь без преград

Дарить тепло: Putin Team организовал концерт школьников в доме престарелых

(обновлено: 18:05 29.10.2018)
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© Фото предоставлено PutinTeamДарить тепло: Putin Team организовал концерт школьников в доме престарелыхДарить тепло: Putin Team организовал концерт школьников в доме престарелых
© Фото предоставлено PutinTeam

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. 28 октября 2018 года, в День бабушек и дедушек, общественное движение Putin Team вместе с учениками одной из подмосковных школ провело благотворительную акцию в Орехово-Зуевском доме престарелых.

За несколько дней до праздника в Putin Team пришло письмо от учеников Электрогорского лицея. Школьники написали, что в День бабушек и дедушек хотят навестить подопечных дома престарелых, чтобы подарить праздник и уделить внимание тем, у кого нет внуков, но есть желание поделиться воспоминаниями, полезными советами и опытом.

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В Putin Team откликнулись на обращение и помогли школьникам организовать поездку в Орехово-Зуевский интернат, а учащиеся провели концерт для его подопечных. Дети пели песни, танцевали, читали стихи с пожеланиями бабушкам и дедушкам, а затем вместе пили чай.

"Они очень радовались, что мы приехали. Нам было интересно общаться", — рассказал волонтер-десятиклассник.

Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере. Организаторы заранее продумывали, как вовлечь пенсионеров в активную деятельность, составляли программу так, чтобы и старшему, и младшему поколению было интересно.

"Нас встретили отзывчивые зрители и слушатели, которые сами вовлекались в танцы и подпевали нам! Мы даже не ожидали такого. В них столько жизни! Остались только приятные впечатления", — поделилась волонтер, школьница Катя.

Она добавила, что праздничным настроением прониклись все, даже те пожилые люди, кто сначала отнесся к мероприятию скептически.

"Мы услышали много слов благодарности и приятных пожеланий", — рассказала еще одна участница праздника.

Школьники общались с подопечными интерната, а те делились историями и душевным теплом. Все с удовольствием провели вместе время, получив позитивные эмоции.

После концерта довольные бабушки и дедушки пригласили школьников в гости снова. Участники с радостью согласились.

"Это полезный опыт и для нас, юных ребят, и для пожилых людей. Я потратила несколько часов своего времени, зато получила много впечатлений, а это бесценно", — добавила волонтер Катя.

Putin Team (Команда Путина) — неформальное общественное движение, созданное в конце 2017 года российским хоккеистом Александром Овечкиным. Цель проекта — объединить людей, которые гордятся Россией и хотят сделать ее сильнее. О вступлении в Putin Team уже сообщили певец Николай Басков, актеры Андрей Мерзликин, Михаил Галустян, Андрей Рожков, певицы Полина Гагарина, Зара, спортсмены Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Елена Исинбаева, Дмитрий Труненков, Елена Слесаренко, Евгений Плющенко и многие другие. Присоединиться к движению может каждый.

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