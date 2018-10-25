На Форуме доноров обсудили технологии big data в благотворительности

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В рамках ежегодной конференции Форума доноров участники сессии "Большие данные" как основа технологического капитала благотворительного сектора" обсудили, как технологии big data могут быть задействованы в различных сферах благотворительности.

"Мне кажется, то, что делает Форум доноров второй год подряд, рассказывая на своих конференциях о тех изменениях, которые несет нам цифровая трансформация, — большое дело. В прошлом году мы говорили про блокчейн, в этом году мы поговорим про данные, и я оговорюсь сразу: несмотря на заявленную тему, "большие данные", мы будем говорить о данных вообще, о тех навыках, которые необходимы организациям, людям, которые работают с данными. Цель всего нашего обсуждения состоит в том, чтобы понять, какого уровня зрелости достиг российский некоммерческий сектор сегодня, думая о том, как цифровизация может повлиять на качество работы, на то, насколько виден сектор и насколько он конкурентоспособен", — заявила ведущая сессии, член совета Форума доноров Ирина Ефремова-Гарт.

Участники — представители различных компаний из разных стран — поделились опытом использования технологии "больших данных", а также рассказали о роли информации в благотворительности. Спикеры говорили о том, что цифровизации не нужно избегать — лучше этот процесс возглавить, научиться работать с новыми технологиями.

Представительница благотворительного фонда "Система" Анна Янчевская рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются некоммерческие организации, в частности о нехватке ресурсов, ведь обработка данных — дорогостоящая технология.

"Истории с тем, что все НКО начнут обмениваться открыто данными, а бизнесы создадут консорциум и там появятся продукты, которыми мы все с вами сможем пользоваться, на текущий момент, на мой взгляд, упирается в то, что НКО <…> находятся в непрекращаемой борьбе за ресурсы", — сказала Янчевская.

Однако, по ее словам, для начала некоммерческим организациям необходимо определиться, нужен ли им в их работе такой инструмент, как "большие данные", а затем с тем, как именно их получать и использовать.

Она выразила убеждение, что сейчас ни одна НКО "сама по себе не способна собрать и агрегировать данные для решения любой задачи в принципе в таком количестве, чтобы действительно дать на выходе результат".

Но если все же организации нужны такие данные, можно пользоваться внешними, сторонними продуктами. В качестве "базового бесплатного" примера Янчевская рассказала о работе с возможностями социальной сети "Фейсбук".

"Фейсбук" в принципе является огромным data-сервисом, и он действительно существенно повысил эффективность, в том числе и всего волонтерского движения. В его основе — фантастические большие данные, которые неподъемны на текущий момент ни для одной НКО", — отметила Янчевская.