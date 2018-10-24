#ЩедрыйВторник пройдет в России в третий раз

#ЩедрыйВторник пройдет в России в третий раз

#ЩедрыйВторник пройдет в России в третий раз

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Международная акция благотворительности #ЩедрыйВторник пройдет 27 ноября. Для участия в ней необходимо зарегистрироваться на сайте. В этот день благотворительные фонды, школы, музеи, университеты, социально ответственный бизнес и частные лица объединятся, чтобы внести вклад в развитие культуры благотворительности.

Более 1800 партнеров #ЩедрыйВторник со всей страны, от Калининграда до Камчатки, уже планируют благотворительные акции, участники свободны в выборе их форматов и целей. Организаторы рекомендуют провести мероприятия в период с 20 ноября по 4 декабря.

Участие в акции, регистрация и все материалы сайта щедрыйвторник.рф бесплатны.