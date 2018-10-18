На пенсии не отоспишься: занятия по душе и по делу для поколения 55+

На пенсии не отоспишься: занятия по душе и по делу для поколения 55+

На пенсии не отоспишься: занятия по душе и по делу для поколения 55+

Чем заняться нашим родителям на пенсии или бабушке с дедушкой, чтобы не сидеть перед телевизором целыми днями? Куда им пойти, чтобы и новых друзей найти, и умственную и физическую форму поддержать? Корреспондент "Социального навигатора" прошел по кружкам для пенсионеров и узнал, где полные сил жители города могут применить силы, реализовать давно забытые желания и завести новые знакомства.

Образ пенсионера в нашем сознании крепко связан с посиделками на лавочке и обсуждениями последних сплетен. Но если подумать, люди, вышедшие на пенсию, по современным меркам еще молоды и полны сил. Более того, это время, когда в профессии они уже состоялись, дети выросли — теперь можно пожить и для себя.

Современный мир предлагает поколению 55+ найти для себя что-нибудь особенное, интересное, каждому по вкусу. Например, наиболее востребованными сейчас оказываются языковые кружки, компьютерные классы, рисование, танцы и спортивно-оздоровительные программы. Или, может быть, человек всегда хотел научиться петь или играть в теннис, но было некогда — теперь самое время воплотить мечты в реальность.

Спорт — это жизнь

Не зря Константин Циолковский отмечал пользу спорта: "Я чувствую после прогулок и плавания, что молодею, а главное, что телесными движениями промассировал и освежил свой мозг". Ученый дожил до 78 лет, из которых более 40 он занимался велосипедным спортом.

Действительно, чтобы поддерживать форму, продолжать быть активным и ясно мыслить, человеку без физических занятий не обойтись, людям за 55 в том числе. Сейчас столица предлагает множество возможностей, как в социальных учреждениях, так и в парках города, куда пенсионеры могут не только прийти пообщаться, но и позаниматься физкультурой: скандинавской ходьбой, гимнастикой, танцами, теннисом — кому что ближе.

При этом к спорту подтягивается и идея здорового образа жизни в целом: ведь, общаясь с единомышленниками где-нибудь на утренней пробежке, наши родители не только укрепляют здоровье, но и узнают полезную информацию о правильном питании, отказе от вредных привычек, профилактике болезней, а также новых для них видах активностей.

© РИА Новости / Александра Агранат ZUMBA GOLD – это энергичная физическая нагрузка со сниженной интенсивностью, разработанная для старшего поколения © РИА Новости / Александра Агранат ZUMBA GOLD – это энергичная физическая нагрузка со сниженной интенсивностью, разработанная для старшего поколения

Все занятия посещают люди от 55 лет, но везде есть самые старшие ученики, которые заряжают энергией и становятся примером для более молодых. Например, самой взрослой участнице танцевального класса по латиноамериканским фитнес-танцам Zumba 91 год. Галина Михайловна, в прошлом специалист по французскому и немецкому языкам, за одно только утро, кроме танцев, еще успела на занятие по технике речи и на гимнастику.

"Я все время преодолеваю себя, поэтому у меня отсутствует лень", — поделилась секретом активности Галина Михайловна.

Тренер Людмила сама пенсионерка, сейчас ей 64 года. Четыре года назад она так увлекалась этим направлением, что прошла курсы и стала преподавать его другим. Как она рассказала, этот вид танцев адаптирован для людей пожилого возраста и называется Zumba Gold. Помимо физической нагрузки, по ее словам, такие танцевальные классы — это отличное место для общения и эмоционального обмена между пожилыми людьми.

А вот Наталья Николаевна (70 лет) приняла участие в марафоне по скандинавской ходьбе: 3 километра она прошла за 30 минут. Этот вид ходьбы с палками, по словам тренера группы, приводит в работу 90% мышц тела, повышает выносливость человека, улучшает работу сердца, легких и, самое важное для людей пожилого возраста, разрабатывает суставы. Благодаря опоре на специальные палки, похожие на лыжные, нагрузка с тазобедренных и коленных суставов распределяется на спину и плечи, что позволяет идти долго и не уставать. Этот вид нагрузки подходит даже для людей, имеющих ножной протез.

"Количество таблеток от давления значительно уменьшилось, а главное, перестали болеть суставы на руках и ногах", — отмечает Светлана Ефимовна (77 лет). Она занимается скандинавской ходьбой более трех лет пять раз в неделю в любую погоду.

© РИА Новости / Александра Агранат При ходьбе с палками хорошо тренируются мышцы спины и плечевого пояса © РИА Новости / Александра Агранат При ходьбе с палками хорошо тренируются мышцы спины и плечевого пояса

Не зарывать талант в землю

Каждый человек без исключения в чем-то талантлив, но у многих из-за работы или семьи нет времени открыть и развить его. Освободившееся на пенсии время можно заполнить осуществлением нереализованных талантов. Ваши родители всегда мечтали петь, рисовать или вязать? На каждого найдется кружок рукоделия по вкусу и рядом с домом.

Иногда можно попробовать то, что никогда не пробовали. Например, художественные способности могут быть спрятаны так глубоко, что в молодости никак себя не проявляли. Наталья (70 лет) рассказала, что она последний раз рисовала в пятом классе, но всегда наслаждалась живописью. Собравшись в класс рисования, по ее словам, она была уверена, что у нее ничего не получится. Но благодаря внимательному педагогу и дружному коллективу она обрела уверенность в своих силах.

© РИА Новости / Александра Агранат Рисование помогает отвлечься от проблем и на время забыть о болезнях © РИА Новости / Александра Агранат Рисование помогает отвлечься от проблем и на время забыть о болезнях

"Я всю жизнь мечтала научиться рисовать, но так получилось, что я стала врачом и на это не осталось времени. И теперь на пенсии я исполняю свою мечту", — делится самая старшая участница класса рисования, Лидия Викторовна (80 лет).

Татьяна Николаевна (65 лет) ходит сразу на несколько занятий, в том числе на хоровое пение и цветоводство. По ее словам, она поет всю жизнь, еще со школы, поэтому на пенсии прекращать этим заниматься не планирует. Несмотря на то что она любит побыть одна, ей очень нравится коллектив единомышленников.

"Я люблю заниматься дома цветами, особенно разводить кактусы, но у меня не очень хорошо получается за ними ухаживать, я бы хотела научиться этому у специалиста", — объясняет свою мотивацию к занятиям Татьяна Николаевна.

Она отмечает, что заниматься собой нужно обязательно. Хоть часто и лень, чтобы получить хороший результат, надо себя заставлять. По ее словам, такие увлечения развивают дисциплину и самоорганизацию.

Учиться никогда не поздно!

Изучение иностранных языков — это не только возможность свободно общаться в путешествиях. Самое главное для взрослого человека — это тренировка памяти и предупреждение болезни Альцгеймера. Конечно, это еще и шанс поближе познакомиться с другими культурами и новыми людьми, что, безусловно, расширяет кругозор и меняет мировоззрение человека, раздвигает привычные границы.

Например, Татьяне (66 лет) занятия английским языком помогают чувствовать себя более уверенной и приобщенной к активной жизни. "Когда выходишь на пенсию, то теряешь значительный круг общения, а здесь, кроме того, что находишь друзей, еще и чувствуешь, что ты способен развиваться и дальше, совершенствоваться. Жизнь становится гораздо интереснее", — отмечает ученица.

Как рассказала преподаватель, изучение иностранного языка не только развивает память и дисциплинирует, но и позволяет пенсионерам чувствовать себя уверенно в поездках за границу. Да и в туристической Москве, по словам учеников, хочется не попасть впросак, если иностранец спросит дорогу, а часто и внукам с домашним заданием помочь.

В XXI веке уже не всю информацию найдешь в энциклопедиях, а письмами с друзьями и родственниками можно обмениваться моментально, не ожидая, пока их доставит почтовая служба. Почему бы не облегчить жизнь старшего поколения и не предложить курсы компьютерной грамотности? Интернет открывает колоссальные возможности, как для новых знаний, так и знакомств. Совершать покупки или коммунальные платежи, не выходя из дома, пользоваться городскими электронными услугами, быть в курсе жизни и здоровья дальних родственников и спросить совета у знакомых онлайн — это одни из тех преимуществ, которые наши родители могут получить, научившись пользоваться интернетом.

© РИА Новости / Александра Агранат Умение владеть компьютером в современном мире необходимо каждому человеку © РИА Новости / Александра Агранат Умение владеть компьютером в современном мире необходимо каждому человеку

Например, Евгений Иванович, в прошлом полковник воздушно-десантных войск (79 лет), ходит в компьютерный класс, чтобы научиться владеть интернетом. Он увлекается военной поэзией, а в сети всегда можно найти нужное стихотворение. Еще Евгению Ивановичу как заядлому любителю шахмат компьютер позволяет играть партии без партнера, если нет желающих.

Интернет и компьютерная грамотность помогают быть в курсе актуальных новостей, обмениваться мнениями с другими пользователями, каждый день узнавать что-то новое, не стареть душой. Не говоря уже о том, что знание современных трендов сближает старшее и младшее поколения.

Записаться в кружок можно в рамках столичного проекта "Московское долголетие", участие в них бесплатное. Для этого пенсионерам достаточно обратиться в центр социального обслуживания, который есть в каждом районе, и выбрать из предложенного списка интересующее занятие. При этом с собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича.

Следует признать, что возраст — это лишь цифра в паспорте. Если человек вышел на пенсию, это еще не значит, что ему теперь негде себя применить. Как и на любом другом этапе жизни, пенсионеру открываются новые возможности самореализации, будь то творчество, работа над собой, новые знания или развитие навыков. Предложите вашим родителям, бабушкам и дедушкам сходить в территориальный социальный центр, где они выберут себе клуб по интересам, — помогите им использовать их многолетний жизненный опыт и профессиональные навыки и продолжать приносить пользу себе и обществу.

Беседовала Ольга Дадыкина