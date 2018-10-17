Городской фестиваль для старших поколений Young Old пройдет в Москве

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Впервые в Москве 3-4 ноября будет проходить фестиваль Young Old, который соберет активных и прогрессивных людей среднего и старшего возраста, а также их семьи — тех, кто хочет быть в курсе последних трендов, открыт новому и интересному, сообщает пресс-служба фестиваля.

"Фестиваль Young Old — это современная культурная и образовательная площадка, которая дает возможность лучше себя понять, получить стимул к новым шагам в жизни и найти единомышленников. Миссия фестиваля — формирование в обществе осознанности и свободы от навязанных ограничений и стереотипов", — говорится в сообщении.

Гости мероприятия смогут попробовать себя в совершенно новых ролях — видеоблогеров, предпринимателей, волонтеров, критиков современного искусства, идеальных бабушек и дедушек, дизайнеров, менторов и программистов. Формат фестиваля включает как экспертные выступления в диалоге с публикой, так и практические мастер-классы.

В рамках большой культурной программы посетителей фестиваля ждет современный танец, иллюстрация, дизайн интерьера и ландшафтный дизайн, вокальные игры и экскурсы в модную индустрию.

Участники и спикеры обсудят, как сохранить отличную физическую форму, выстроить партнерские отношения с врачом, откуда получать достоверную информацию о современной медицине.