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Жизнь без преград

В Сочи прошел полумарафон на спортивных колясках "Рецепт ‒ спорт"

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© Фото предоставлено Всероссийским обществом инвалидовВ Сочи прошел полумарафон на спортивных колясках Рецепт ‒ спортВ Сочи прошел полумарафон на спортивных колясках Рецепт ‒ спорт
© Фото предоставлено Всероссийским обществом инвалидов

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. На гоночной трассе "Сочи Автодром" состоялся четвертый международный полумарафон на спортивных колясках "Рецепт ‒ спорт" ‒ 4th International Rezept-Sport Wheelchair Half marathon.

Организаторами полумарафона являются Всероссийское общество инвалидов (ВОИ), Российский спортивный союз инвалидов (РССИ) и фонд поддержки инвалидов "Единая страна" при поддержке администрации города Сочи. Информационным партнером мероприятия является "Социальный навигатор" — информационно-просветительский проект международной медиагруппы МИА "Россия сегодня".

В четвертом международном полумарафоне приняли участие 26 спортсменов из шести стран ‒ России, Франции, Венесуэлы, Армении, Казахстана и Зимбабве. Среди российских участников 11 спортсменов-паралимпийцев, членов сборной команды России, воспитанников заслуженного тренера России Ирины Громовой: Виталий Гриценко, Алексей Быченок, Вероника Доронина, Арсен Курбанов, Наталья Рыжова, Наталья Кочерова, Акжана Абдикаримова, Александр Ганзей, Рустам Аминов, Виктор Кочнев, Семен Радаев.

© Фото предоставлено Всероссийским обществом инвалидовВ полумарафоне приняли участие 26 спортсменов из шести стран
© Фото предоставлено Всероссийским обществом инвалидов
В полумарафоне приняли участие 26 спортсменов из шести стран

"Легкая атлетика на колясках — яркое и захватывающее зрелище на всех международных соревнованиях. Наш полумарафон — прекрасная возможность для каждого спортсмена проявить себя на такой знаменитой трассе, как "Сочи Автодром". Необходимо проводить в России как можно больше подобных соревнований, которые предоставляют спортсменам возможность повышать свою квалификацию и обмениваться опытом с коллегами из разных стран и регионов России. Спорт для людей с инвалидностью является источником жизни, дает возможность закалить свой дух через занятия спортом и занимать активную жизненную позицию по многим вопросам жизнедеятельности. Наш полумарафон способствует развитию паралимпийского движения в России, успеху нашей сборной на международной арене", ‒ отметил председатель Всероссийского общества инвалидов, паралимпийский чемпион, депутат Государственной Думы, председатель оргкомитета четвертого международного полумарафона на спортивных колясках "Рецепт ‒ спорт" Михаил Терентьев.

Протяженность трассы полумарафона составляет 21 километр по сочинскому автодрому, максимальная скорость движения спортивных колясок около 40 км/ч. Все участники стартуют одновременно, проходят восемь кругов и финишируют перед центральными трибунами "Сочи Автодрома". В этом году одним из партнеров полумарафона предусмотрен призовой фонд для призеров гонки.

Более 400 человек приняли участие в фестивале ПАРА-КРЫМ 2018
© Фото предоставлено Всероссийским обществом инвалидов
Более 400 человек приняли участие в фестивале "Пара-Крым – 2018"

По итогам полумарафона победу в категории среди мужчин Т53/54 одержал Алексей Быченок (Россия) с результатом 45 минут 38 секунд, вторым стал Виталий Гриценко (Россия) с результатом 45 минут 42 секунды, третьим — Арсен Курбанов (Россия) с результатом 47 минут 28 секунд.

У женщин в этой категории лучший результат показала Наталья Кочерова (Россия) ‒ 52 минуты 26 секунд, на втором месте ‒ Акжана Абдикаримова (Россия), 54 минуты 30 секунд, на третьем — Вероника Доронина (Россия), 57 минут 56 секунд.

В категории Т51-52, Т33-34 среди мужчин первое место у Виктора Кочнева (Россия) с результатом 54 минуты 28 секунд, на втором месте — Кастийо Маркос (Венесуэла), 102 минуты 17 секунд, на третьем месте — Аршак Оганесян (Армения), 103 минуты 55 секунд.

Идея проведения международных гонок на колясках на трассе автодрома "Формулы-1" появилась во время зимней Паралимпиады в Сочи. Практически сразу после триумфальных для России зимних Паралимпийских игр была создана легкоатлетическая команда российских бегунов-колясочников. Тренирует российских спортсменов легендарная Ирина Громова и шестикратный чемпион зимних Паралимпийских игр Сергей Шилов. Все четыре раза полумарафон проходит на трассе "Сочи Автодром".

Основными задачами полумарафона являются развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди людей с инвалидностью; популяризация и развитие гонок на спортивных колясках среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата; активизация деятельности организаций, которые проводят работу по реабилитации и интеграции в общество инвалидов; международное сотрудничество; укрепление связей между физкультурно-спортивными организациями инвалидов.

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