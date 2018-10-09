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Жизнь без преград

Исследование "КАФ": люди все чаще готовы брать судьбу в собственные руки

(обновлено: 13:59 09.10.2018)
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© РИА Новости / Владимир ПесняИсследование КАФ: люди все чаще готовы брать судьбу в собственные рукиИсследование КАФ: люди все чаще готовы брать судьбу в собственные руки
© РИА Новости / Владимир Песня

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. За четверть века благотворительные фонды в России добились больших изменений на уровне общественных ценностей и государственной политики, свидетельствуют данные спецпроекта "25 лет социальных перемен" фонда поддержки и развития филантропии "КАФ".

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Многие перемены к лучшему, которые сейчас воспринимаются как неотъемлемая часть нашей жизни, на деле произошли не так давно. Например, фонды помощи начинают свою историю с создания Русфонда в 1996 году, в 2004 году благодаря ВИЧ-активистам в России появилась АРВ-терапия (лечение вирусных инфекций, таких как ВИЧ, с помощью медицинских препаратов), с 2010 года начали активно работать поисково-спасательные отряды, а в календаре появился День пропавших детей (25 мая).

Дети с особенностями развития стали учиться в обычных школах, в 2012 году понятие "инклюзивное образование" было зафиксировано в федеральном законе, в том же году наша страна присоединилась к Международной конвенции о правах инвалидов, а в сфере помощи таким детям произошел огромный рывок вперед.

Мария Черток, директор фонда "КАФ":

"За 25 лет мы вместе смогли добиться ощутимых перемен к лучшему, которые затронули миллионы людей. Но главная заслуга некоммерческих организаций — это трансформация ценностей нашего общества. Например, общество и власть больше не сомневаются в том, что детям, старикам, инвалидам лучше жить дома, в семье, а не быть помещенными в закрытое учреждение. За эти годы у людей сформировалось понимание проблем, терпимость и готовность помогать "особенным" людям, которые ранее были исключены из общества, — инвалидам, бездомным, старикам. Люди все чаще готовы брать судьбу в собственные руки, не дожидаясь, что губернатор или президент в одночасье сделают их жизнь лучше. И это, пожалуй, основное достижение этих 25 лет".

Важная роль некоммерческих организаций еще и в том, что они раньше всех обнаруживают проблему, находят решение, внедряют его и предлагают уже выверенный подход государству. Именно так произошло с устройством детей-сирот в семьи: в 2014 году при активном участии общественных организаций вступило в силу постановление правительства РФ №481, запустившее реформу системы детских домов.

Основные перемены последних лет были инициированы волонтерскими группами, общественными объединениями и благотворительными организациями, созданными неравнодушными людьми. Гражданское общество состоит из нас, важно, чтобы мы понимали, как многое можем сделать, просто объединившись, чтобы изменить нашу жизнь к лучшему.

Создатели спецпроекта приглашают всех желающих присоединиться к нему и рассказать о социальных переменах, если вы стали свидетелем или участником таковых. Для этого нужно добавить факт на сайте 25.cafrussia.ru и поделиться им в социальных сетях.

Фонд "КАФ" — российская социально ориентированная некоммерческая организация, которая работает в широком спектре направлений, среди которых управление благотворительными программами, организация грантовых конкурсов, консультационные проекты и проведение исследований.

Ежегодно фонд реализует более 20 благотворительных программ в сотрудничестве с российскими и международными компаниями.

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